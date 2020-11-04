人民网曼谷11月4日电（记者孙广勇）10月31日-11月1日，由玛哈沙拉坎大学孔子学院主办，乌汶皇家大学人文学院中文系承办的2020年泰国东北部本土汉语教师培训乌汶站（第一期）在乌汶皇家大学成功举行。乌汶皇家大学人文学院院长普斯德·茶威利亚翁（Prof.Asst. Phusit Chatwiriyawong）、副院长哦拉泰·亮金达塔翁（Prof.Asst. Orathai Liangjindathaworn）、中文系主任张华平博士、玛哈沙拉大学孔子学院中方院长何东、讲座嘉宾、授课教师、以及来自乌汶府、益梭通府、苏林府、武里南府、安纳乍能府等十多个府的近百名本土教师参加了本次活动。

在开幕式上，乌汶皇家大学人文学院副院长哦拉泰·亮金达塔翁（Asst.Prof. Orathai Liangjindathaworn）和玛哈沙拉大学孔子学院中方院长何东分别致辞。

哦拉泰·亮金达塔翁（Asst.Prof. Orathai Liangjindathaworn）副院长首先向讲座嘉宾、老师和学员们致以热烈的欢迎，并表示由玛哈孔院与乌汶皇家大学人文学院联合举办的这次培训，对于进一步转变汉语教师教育理念，促进泰东北地区汉语教学发展必将起着十分积极的作用，是一次难得的学习与交流的机会，并祝愿活动取得圆满成功。

何东院长在致辞中表示，随着中泰两国友好关系的全面、深入地发展，泰国学习汉语的人数持续高涨，对汉语教师提出了越来越高的要求。为了顺应这一需求，玛哈孔院每年不定期地举办泰东北本土汉语教师培训和教学技能大赛。针对泰国本土汉语教师不同特点，以解决实际问题为导向，通过授课、案例分析、观摩、试讲的一系列环节的训练，使本土教师具备完善的汉语教学专业知识、较好的汉语教学能力及中华文化传播能力。相信老师们通过专家们的言传身教，一定能学有所获，并且受益终身。

本次培训由技能培训和文化体验两大培训内容组成，学员们通过专家讲座、教学经验交流、中国文化体验等一系列训练活动完成所制定的科目培训。

在技能培训方面，朱拉隆功大学教育学院外聘专家邵力敏博士给大家带来的是《合理设计，有效教学》专题讲座。她从教师角度出发，提出汉语教师要根据教学目标合理设计教学内容，分配教学时间，提高教学效果与质量。从而最终解决了本土教师“教什么”“怎么教”“怎么学”的问题。乌汶皇家大学中文系主任张华平博士给大家带来了《汉语教学模式与技巧》的专题讲座。他介绍了目前泰国东北地区的汉语教学的水平及现状，指出本土汉语教师组织课堂教学所面临的普遍问题，结合实际提出了解决问题的策略与途径，赢得了学员们的赞同和认可。孔敬市政府越甘学校资深本土汉语教师洪绍玲老师给大家带来了她自己多年汉语教学的经验分享。洪老师先从《甜蜜蜜》、《月亮代表我的心》、《两只老虎》等经典歌曲开场，然后，举例说明如何将汉语拼音、单词和简单的句子编入到这些经典老歌中来吟唱，让学生在轻松愉快的氛围中学习汉语。洪老师还演示利用网络小程序来设计适用于翻转课堂并且适合中小学生使用的汉语文化知识问答小游戏以调节课堂气氛，激发学生的学习兴趣。玛哈孔院公派教师刘贵全老师做了《汉语水平考试和奖学金申请》的专题讲座，重点介绍了汉语考试类型、汉语考试用途、组织实施汉语考试的指导意见、奖学金类别、奖学金和夏令营的必备条件和申请办法。

在文化体验课程方面，学员分别体验制作月饼和学跳中国古典舞。月饼是中华民族传统节日美食之一，寄托着中国人对家庭团圆与美好生活的向往。学员们在制作月饼的体验当中，不但学习了月饼的制作方法，还亲手制作并品尝了自己的手艺。大家跃跃欲试，且乐在其中。在中国古典舞体验课堂上，柔美的京剧和灵动的扇子舞都吸引了很多学员来学习体验，通过一招一式地反复、认真地模仿和练习，学员们逐渐地亲身体会到中国古典舞奇妙的韵律，同时，也深感台上三分钟，台下十年功的艺术人生令人敬佩。

结业典礼上，玛哈孔院中方院长何东、乌汶皇家大学人文学院院长普斯德·茶威利亚翁（Prof.Asst. Phusit Chatwiriyawong）共同欣赏了学员们现学的中国古典舞汇报演出，品尝了学员们亲手制作的月饼，并一起为学员们颁发了结业证书。

玛哈孔院何东院长表示，本土汉语教师培训工作是玛哈沙拉大学孔子学院的重点工作之一，玛哈沙拉大学孔子学院每年都根据泰国东北地区本土汉语教师的需求，精心安排形式多样、内容丰富的汉语教学技能培训和汉语教学技能比赛，以有效地提升本土教师汉语教学能力，更好地做好岗位工作。在未来，玛哈孔院将坚持不懈地根据本地区的需求，在不同府举办本土汉语教师培训和教学技能比赛，以促进泰东北汉语教育事业可持续发展。

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