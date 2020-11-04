外交部回应美对台军售：坚决反对

人民网北京11月4日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持4日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据了解，第二届“一带一路”国家会计准则合作论坛于11月3日召开。请问新冠肺炎疫情是否对“一带一路”有关多边合作带来负面影响？

汪文斌：共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，积极支持多边主义。前段时间，各方合作伙伴在多个领域建立了多边合作机制。尽管新冠肺炎疫情对国际交往活动带来影响，但今年以来我们看到，“一带一路”合作伙伴在多边合作层面仍举办“线上”或“线上+线下”国际会议20多场。我在这里想给大家举几个事例：

一是今年6月，各方举行“一带一路”国际合作高级别视频会议，来自25个国家的部长和世卫组织总干事、联合国开发计划署署长与会，会后发表了联合声明，各方承诺继续加强“一带一路”国际合作。

二是“一带一路”银行间常态化合作机制发布《支持中国等国家抗击新冠肺炎疫情的倡议》，呼吁国际社会加强团结合作。“一带一路”税收征管合作机制先后举办疫情防控背景下的各类税务专题会议，为经济恢复提供服务和保障。中欧班列运输联合工作组也举行会议，推动中欧班列相关合作。

三是“一带一路”绿色发展国际联盟、“一带一路”绿色投资原则合作方、“一带一路”可持续城市联盟分别召开会议，共商建设绿色丝绸之路、开展绿色投融资和促进可持续发展等相关事宜。

四是为落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛有关成果清单，国际商事争端预防与解决组织正式成立，多边开发融资合作中心基金正式建立，“一带一路”国家会计准则合作论坛举办了第二届会议。

五是丝路国际智库网络举行2020视频年会并发出联合倡议，支持高质量共建“一带一路”，呼吁坚持全球化和多边主义。“一带一路”纪录片学术共同体、丝绸之路国际艺术节联盟、丝绸之路国际剧院联盟等平台积极开展线上活动，增进民心相通。

我们相信，“一带一路”多边合作将继续为高质量共建“一带一路”、助力各方抗击疫情、促进经济社会恢复、落实联合国2030年可持续发展议程作出更大贡献。

埃菲社记者：我们现在还不知道美国大选的结果，中方怎么看？

汪文斌：我们注意到美国总统选举正在进行之中，结果尚未确定。

彭博社记者：周二，美国国务院批准了对台出售通用原子航空系统公司产的MQ-9B无人机，总价6亿美元。这是特朗普政府今年7月取消出口军用无人机限制以来首次无人机出口，中方对此有何评论？

汪文斌：中方在美售台武器问题上的立场是一贯、明确的。我愿再次强调，美国向台湾地区出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，粗暴干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益，向“台独”分裂势力发出错误信号，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对。

中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。中方将根据形势发展作出正当、必要反应。

巴通社记者：日前，巴基斯坦新闻部长在一份声明中表示，中巴经济走廊是中巴友谊的象征，所有中巴走廊框架下的合作项目都在顺利推进。一些巴方政要和官员也作出了类似评价。中巴经济走廊启动建设以来，在能源、交通、基础设施和港口建设方面都取得扎实成果，对巴基斯坦国家发展作出了实质性贡献。中方对此有何回应？

汪文斌：我们对巴方关于中巴经济走廊的积极表态表示高度赞赏。

中巴经济走廊是“一带一路”重要先行先试项目和中巴合作的标志性工程，建设7年多来取得重大积极进展，一大批项目已开工建设或完工，为巴方带来250多亿美元直接投资。上个月，作为中巴经济走廊早期收获项目之一，巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目开通运营，标志着巴基斯坦步入了“地铁时代”。目前，已建成的项目极大改善了巴基斯坦交通基础设施和电力供应，为巴创造了7万多个直接就业岗位，每年为巴国民生产总值增长贡献1到2个百分点，显著促进了巴经济社会发展和人民福祉。

中巴经济走廊不仅推动中巴两国经济社会发展，也致力于促进地区互联互通建设和共同繁荣。以瓜达尔港为例，港口自今年上半年开始向阿富汗转运小麦、食糖、化肥等货物，已完成货物转运近2万吨，提供近千个就业岗位。

中方坚定支持中巴经济走廊建设，愿同巴方共同努力，全面落实两国领导人共识，在建设运营好现有项目的基础上，进一步聚焦社会民生、产业和农业等领域合作，将走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范工程，更好造福两国乃至地区各国人民。

印度广播公司记者：近期，中国外交部称第三国或第三方有兴趣加入中巴经济走廊建设，你能告诉我们是哪些国家和组织吗？

汪文斌：我们多次介绍过，中巴经济走廊包括一带一路框架下的有关合作项目是开放的，我们欢迎有意愿的国家一道加入到相关项目建设当中，共同为地区乃至世界的繁荣稳定发展作出积极贡献。

印度广播公司记者：近日，巴基斯坦方面决定赋予位于巴占克什米尔的吉尔吉特-巴尔蒂斯坦地区“临时省级规划地位”，印度对此坚决反对，认为这是非法占领印度领土，并要求巴基斯坦立即撤销有关决定。中方在此问题上持何立场？

汪文斌：中方注意到有关报道。中方在克什米尔问题上的立场是一贯和明确的，这一问题是印巴两国之间的历史遗留问题，应当根据《联合国宪章》、相关安理会决议以及双边协定，以和平方式加以妥善解决。

埃菲社记者：虽然我们还不知道美国大选的结果，中方对两位候选人谁当选有没有某种偏好？

汪文斌：美国大选是美国内政，中方在这个问题上不持立场。

中国日报记者：据报道，“伊斯兰国”已宣布对维也纳恐袭事件负责，称旨在报复奥地利参与美国领导的打击“伊斯兰国”行动。1名奥籍华人在枪击事件中不治身亡，另有1名中国公民受轻伤。中方对此有何评论？

汪文斌：中方对这一袭击事件深感震惊。暴力恐怖主义是人类公敌，中国一贯坚决反对一切形式的恐怖主义和暴力犯罪活动。我们向事件中的遇难者表示哀悼，并向他们的家人及受伤人员表示同情和慰问。我们了解到在此次袭击事件中有华人华侨遇难或受伤，中国驻奥地利使馆正同当地有关部门保持密切沟通，及时为中国在奥公民提供帮助。

印度广播公司记者：当初，印度政府通过修宪取消查谟和克什米尔邦自治地位时，中方表达了强烈抗议。如今，巴基斯坦方面宣布改变吉尔吉特-巴尔蒂斯坦地区现状，将其表述为巴方领土。是否可以得出结论，即中方在克什米尔问题上并没有像此前宣称的那样秉持中立立场？

汪文斌：你的说法是不成立的。中方在克什米尔问题上的立场是一贯、明确的。

埃菲社记者：关于华为参与巴西5G建设的问题，巴西方面受到了来自美方的很大压力，其他拉丁美洲国家和包括葡萄牙在内的一些欧洲国家也受到美方施压，要求他们不与华为开展5Ｇ合作。中方对此有何评论？

汪文斌：我可以告诉你的是，有关企业在过去30年里，已经建造了1500多个网络，没有发生一起网络安全事件，也没有任何一个国家能够拿出证据来证明有关企业在安全上存在隐患或威胁。我们希望各国继续秉持客观公正立场，独立自主作出符合自身利益、世界各国共同利益和人类发展进步大势的选择。以安全为借口对相关企业进行打压、限制的做法，既没有事实依据，也不符合国际经贸规则。

最后，我再发布一则通知：明天，也就是11月5日上午10:00，外交部将在蓝厅举行中外媒体吹风会，外交部副部长乐玉成将介绍习近平主席出席上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议有关情况。欢迎各位记者朋友积极参加。

(责编：刘叶婷、杨牧)