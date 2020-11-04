新华国际时评：瑞典对中国企业封杀令违背公平竞争原则

新华社斯德哥尔摩11月3日电 题：瑞典对中国企业封杀令违背公平竞争原则

新华社记者

近日，瑞典邮政电信管理局（PTS）在公布该国将于本月10日进行的5G频谱拍卖条件时，以所谓的“国家安全”为由，明确要求任何参与5G频谱拍卖的运营商不得使用中国5G设备供应商华为和中兴的设备，正在使用中的两家企业设备被限期于2025年之前全部移除。

瑞典是少数几个宣布限制中国厂商5G设备的欧洲国家之一，其滥用“国家安全”概念，动用行政手段和国家力量排斥、打压特定中方企业。国际知名期刊《外交学人》刊文称，瑞典推出的对华为的限制，是各国中强度最大之一。欧盟今年1月底正式通过了应对5G网络安全风险的“工具箱”，从战略和技术角度提出了一系列加强5G安全的举措，但并未禁止中国企业参与欧洲5G网络建设。

消息宣布后，中国外交部发言人表示，瑞方在没有任何证据的情况下，以国家安全为借口，无端抹黑中国公司，公然打压中国电信企业，将正常经济合作政治化。这一做法有悖于瑞典奉行的自由开放、公平公正、非歧视的市场经济原则，也违反了国际经贸投资规则。

长期以来，华为和中兴等中国企业积极参与国际通信技术合作，为瑞典通信基础设施建设作出了积极贡献。以莫须有的理由对中国企业进行无端指责，歧视性地将中国企业排除在公平市场竞争之外，不仅不利于瑞典5G网络的高质与高效建设，而且缺乏竞争所致的低效率和高成本以及行政命令下移动运营商被迫更换现有设备的巨额成本，都将由瑞典民众来买单。

面对媒体再三追问，瑞典的网络安全专家们无法拿出关于中国供应商5G设备存在安全漏洞的任何证据。瑞典国家电视台10月16日报道，没有一家受访的瑞典运营商认为华为设备存在安全问题。“目前，瑞典移动运营商的网络中广泛使用华为的设备，而华为设备被责令从该国5G网络中剔除，将给本地移动运营商带来巨大变化。”该媒体还在随后报道中指出，华为、诺基亚和爱立信是欧洲5G设备的三大主要供应商，排除华为后瑞典只剩下诺基亚和爱立信两个选择，这将引发对市场缺乏竞争的讨论。

中国驻瑞典大使桂从友1日在瑞典主流媒体《今日工业报》发表署名文章说，5G不是华为的独创，也不是华为的独唱，而是华为与瑞典爱立信、芬兰诺基亚等跨国公司合作的产物。正是华为、爱立信和诺基亚等跨国公司既竞争又合作，才促进了当今5G技术的快速发展。如果排斥华为、爱立信、诺基亚等相关公司中的任何一两家，不仅影响5G网络建设的技术水平，也会迟缓全球5G建设进程，大大增加各国5G建设成本，使消费者蒙受经济损失。

与瑞典公然打压中国企业的做法形成巨大反差的是，多数欧洲国家以开放合作的态度构建5G生态。挪威电信公司去年12月表示，在5G网络建设中将继续使用华为设备，同时新增爱立信为5G供应商。芬兰运营商埃莉萨公司去年12月宣布，已在包括首都赫尔辛基在内的芬兰多地开通5G网络，华为是其5G设备供应商之一。芬兰交通和通信部部长蒂莫·哈拉卡表示，芬兰的网络立法没有明确指明任何设备商，这项法律的出发点一直是为了保护网络的国家安全。

5G时代是全球互联互通的时代，唯有遵循开放发展和公平竞争的市场原则才能实现多方共赢的局面，并使新技术更快、更高效、成本更低地惠及包括瑞典民众在内的全球广大消费者。一向以开放和外向型经济为特色的瑞典要顺应时代潮流，为包括中国公司在内的全球企业提供开放、公正、公平和非歧视性的竞争环境，而不是滥用“国家安全”概念，操控市场的自由竞争，在孤立的道路上越走越远。

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