2020国际学生“我与汉字”演讲比赛：复赛名单出炉

由中国人民对外友好协会主办、人民网承办的2020国际学生“我与汉字”演讲比赛经过初赛角逐，30名选手脱颖而出。
本次大赛以“和合”这一中国几千年文明一直秉持的理念为主题，自10月16日全球同步线上开赛以来，吸引了在华外国留学生、在华工作外籍人士、海外母语非汉语朋友们的踊跃参赛，经过半个月的网络“知识问答”，30名选手凭实力跃入复赛。
在接下来的复赛中，每位选手将展示1分钟的汉语表达短视频，获网络票选和评委打分最高分的前10名选手将进入2020国际学生“我与汉字”演讲比赛总决赛。
欢迎大家为心仪的选手投票。让我们共享中国文化的博大精深和汉字语言的独特魅力。
复赛30人名单
1高赞Muhammad Moazzam
2骆恒LORENC JAN
3夏辰阳VLASOVSKIY ARTEM
4阿克巴AKBAR PULATOV
5科森PHOU KIETHSENG
6王南南NAN WINT PHOO THWE
7艾乐Ivchenko Aleksei
8欧阳丽达TUYCHIEVA KHOLODA
9李宏宇Puig,Guillermo Tomás
10李京勋LEE KYEONG HUN
11王子Popalzai Mohammad Nasim
12周亨利CHOWDHURY AL-AMIN
13沈远载SHEM WONJAE
14余兴莲YIN YIN NWE
15周春兰EI KAY KHAING
16魏多多EHIAGWINA VICTORIA
17李瑞晴Julian Chiamaka Mbanwusi
18林缘甜Surianti
19黄珍婷MAY MYAT THU
20赵时丽Maw Maw Aye
21雷锋-REZVONOV RIVODZHIDIN
22何文霜NANG SHWE PWINT
23马思莲MASEZERANO DIVINE
24杨依婷YEONG YI TING
25赵馨兰NWEKE CHIOMA PRECIOUS
26张曼莉SOE THIN YEE OO
27小松载林Komatsusailin
28欧力KENNE MICHEL OLIVIER
29罗珃ALINALINE CICHOCKI
30阮氏碧玉NGUYEN THI BICH NGOC