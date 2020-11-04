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2020国际学生“我与汉字”演讲比赛：复赛名单出炉

2020年11月04日18:11  来源：人民网-国际频道
 

由中国人民对外友好协会主办、人民网承办的2020国际学生“我与汉字”演讲比赛经过初赛角逐，30名选手脱颖而出。

本次大赛以“和合”这一中国几千年文明一直秉持的理念为主题，自10月16日全球同步线上开赛以来，吸引了在华外国留学生、在华工作外籍人士、海外母语非汉语朋友们的踊跃参赛，经过半个月的网络“知识问答”，30名选手凭实力跃入复赛。

在接下来的复赛中，每位选手将展示1分钟的汉语表达短视频，获网络票选和评委打分最高分的前10名选手将进入2020国际学生“我与汉字”演讲比赛总决赛。

欢迎大家为心仪的选手投票。让我们共享中国文化的博大精深和汉字语言的独特魅力。

复赛30人名单

1高赞Muhammad Moazzam

2骆恒LORENC JAN

3夏辰阳VLASOVSKIY ARTEM

4阿克巴AKBAR PULATOV

5科森PHOU KIETHSENG

6王南南NAN WINT PHOO THWE

7艾乐Ivchenko Aleksei

8欧阳丽达TUYCHIEVA KHOLODA

9李宏宇Puig,Guillermo Tomás

10李京勋LEE KYEONG HUN

11王子Popalzai Mohammad Nasim

12周亨利CHOWDHURY AL-AMIN

13沈远载SHEM WONJAE

14余兴莲YIN YIN NWE

15周春兰EI KAY KHAING

16魏多多EHIAGWINA VICTORIA

17李瑞晴Julian Chiamaka Mbanwusi

18林缘甜Surianti

19黄珍婷MAY MYAT THU

20赵时丽Maw Maw Aye

21雷锋-REZVONOV RIVODZHIDIN

22何文霜NANG SHWE PWINT

23马思莲MASEZERANO DIVINE

24杨依婷YEONG YI TING

25赵馨兰NWEKE CHIOMA PRECIOUS

26张曼莉SOE THIN YEE OO

27小松载林Komatsusailin

28欧力KENNE MICHEL OLIVIER

29罗珃ALINALINE CICHOCKI

30阮氏碧玉NGUYEN THI BICH NGOC

(责编：刘叶婷、杨牧)
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