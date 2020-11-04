国际观察:"双十一"点燃消费热情 外界对中国经济投信任票

2020年，“双十一”购物节迎来第12个年头。与往年不同，今年的“双十一”来得更早，首场消费“大战”11月1日已经打响，消费者热情高涨。天猫平台数据显示，1日零时开场1分钟就有运动品牌成交额破亿；随后短短2小时内，又有100个品牌成交额争相破亿。惊人的数据背后是中国消费者复苏的信心和消费能力，在全球经济受新冠疫情阴影笼罩之时，中国的“双十一”消费浪潮引发外媒关注。

“双十一”吸引外商 疫情控制带来优势

“中国成功控制新冠疫情，推动经济反弹。在此背景下，今年的‘双十一’活动将会提前开始，此举或将带来销售额大幅增长。”在“双十一”活动正式开始之前，路透社就作出积极预测。

古巴拉美通讯社在1日的报道中称，中国的电商平台提前开始“双十一”活动，销售额超过1亿元人民币。“这被视为消费复苏的晴雨表。”

商务部此前发布的数据显示，前三季度中国网络零售额超过8万亿元人民币，同比增长9.7％。“双十一”活动将人们的消费热情推上高潮，让消费能力的复苏更为直观，也让国内外看到中国经济复苏的实力。

国际货币基金组织（IMF）此前预测，2021年中国经济将增长8.2％。对此，美国有线电视新闻网在题为《中国的经济令人羡慕》的文章中称，“中国经济的增长比美国或欧元区快得多”。在文中，澳大利亚洛伊研究所高级研究员Richard McGregor表示，与欧美相比，中国在推动经济恢复方面的工作进展顺利，正是由于中国成功控制新冠疫情，“这给了他们巨大的优势”。

中国经济的复苏和市场的巨大潜力，让外商重拾信心，看到机遇。在《Vogue Business》的文章中，英国时尚零售技术创业公司Edited的市场分析师表示，“‘双十一’在中国取得的巨大成功已经影响了全球其他市场，使他们也想尝试参与其中。”

据外媒报道，奔驰第三季度利润达36亿美元，其中中国市场销量占4成；中国的票房销售额今年超过了20亿美元，首次超过北美地区……一串串数据都清楚地证明，中国庞大的市场将为中国和世界经济增长带来可持续的动力。

中国FDI相对稳定 外资对中国经济投下信任票

联合国贸易和发展会议的最新报告显示，2020年上半年全球外国直接投资（FDI）下降49％，其中欧洲和美国降幅最大。与发展中经济体相比，流入发达经济体的外国直接投资骤降，同比下降75%。

与此不同的是，亚洲发展中国家的外国直接投资占全球总额一半以上，同比降幅好于预期，这主要得益于中国的外国直接投资的相对稳定。联合国贸发会议投资和企业司司长詹晓宁表示，“流入中国的总投资仍处于较高水平，部分原因在于中国是为数不多的成功控制疫情并恢复生产的国家之一。”“与此同时，中国政府为在中国经营的跨国公司提供服务，还制定了新的措施以吸引投资。”

今年以来，中国两次出台稳外资新政策，发布新版全国和自贸试验区负面清单，设立海南自由贸易港，增设3个自贸试验区，营商环境持续优化。以海南自贸港为例，自7月1日离岛免税新政实施以来至10月19日，海关共监管离岛免税购物金额达108.5亿元、件数1162.8万件，购物旅客143.9万人次，同比分别增长218.2%、142%、58.5%，再次向世界展现出中国市场的巨大潜力。

此外，在全球跨境直接投资大幅下降的背景下，中国吸收外资连续6个月实现单月正增长。这既是外界对中国经济发展投下的信任票，也是中国持续推进改革开放交出的成绩单。路透社在报道中表示，“随着中国不断推进改革开放，有效投资需求将持续释放，外商直接投资在中长期仍将保持稳定增长。”

当前，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。事实证明，新发展格局是中国同世界经济联系更加紧密、各国共商共建共享共赢的发展格局，不仅有利于中国经济长远发展，也将为世界各国带来更多发展机遇和发展空间。

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