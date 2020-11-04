哈中贸促会会长：哈政府和企业对中国市场充满信心

人民网努尔苏丹11月4日电（记者周翰博）谈起即将开幕的第三届中国国际进口博览会，哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜塞克充满期待。他表示，一年一度的进博会是目前全球最重要的大型国际进口博览会，也是哈萨克斯坦商品进入中国市场的重要平台。“哈萨克斯坦企业非常重视中国市场，参展积极性很高。相信在本届博览会上，两国企业一定能够取得丰硕的合作成果。”

过去两届进口博览会，哈萨克斯坦企业从未缺席。在2018年举行的首届进博会上，哈萨克斯坦参展商签订了超过1.2亿美元的合同。拜塞克说：“那届博览会让我们零距离感受到了中国市场的巨大潜力以及进博会的广泛影响力。”

“2019年举行的第二届进博会吸引了超过200家哈萨克斯坦大型企业报名。经过层层遴选，最终共有30家优秀企业参展。”据拜塞克介绍，参展企业来自食品加工、轻工业、投资、旅游等众多领域。在这次博览会上，哈萨克斯坦的面粉、糖果等特色食品受到青睐，不少商品直接进入中国大型连锁商超。“博览会的合作成果已经惠及千家万户。”

全球肆虐的新冠肺炎疫情并没有降低哈萨克斯坦企业参加第三届进博会的热情。拜塞克表示，今年将有35家本土企业以远程形式参加进博会，参展商品包括面粉、肉类、食用油、奶粉、伏特加等。“随着中国消费结构升级，老百姓对食品质量的要求越来越高。哈萨克斯坦的绿色食品恰好符合消费者的这种需求，在中国市场获得了较好口碑。本届博览会的参展商多为哈国内食品行业的领军企业。博览会期间，哈萨克斯坦企业将通过视频连线方式向中国进口商和消费者展示、直播最新产品。期待两国企业达成更多合作意向”

“哈政府和实业届对中国市场和进博会的未来充满信心。”拜塞克指出，中国拥有全球最具发展潜力消费市场，进博会为各国企业进入该市场开辟了一条快速通道。“我们希望更多本国优质企业利用进博会平台直接对接中国进口商和消费者，不断扩大对华出口规模，增强产品在中国市场的辨识度和美誉度，提升国际竞争力。”

中国是哈萨克斯坦最重要的贸易伙伴之一，进博会为深化两国经贸合作提供了新的动力。拜塞克表示，通过进博会平台，哈萨克斯坦企业获得了进入中国市场的重要机遇；中国企业和消费者也能够更加全面、深入地了解哈萨克斯坦的产品和服务。“双方的积极互动有助于促进两国贸易额的增长，拓展经贸合作空间，丰富互利合作内涵。”

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