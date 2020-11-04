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美国超85万儿童感染新冠 一周增幅创新高

2020年11月04日11:34  来源：新华网
 

新华社华盛顿11月3日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会日前联合发布的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有超过85万名儿童确诊感染新冠病毒。在截至10月29日的一周内新增儿童确诊病例超6.1万例，增幅创疫情暴发以来最高纪录。

这份报告统计了美国各地公布的儿童新冠感染病例。数据显示，截至10月29日，美国累计报告853635例儿童新冠确诊病例，每10万名儿童中约有1134人感染。

数据还显示，近期美国儿童感染病例快速增加。在截至10月29日的一周内，美国新增儿童新冠确诊病例61447例，增幅为疫情暴发以来单周最高纪录。截至10月29日，有10个州报告的累计儿童新冠确诊病例数超过2.5万例。

统计还表明，美国儿童新冠住院病例占所在州新冠住院病例总数的1%至3.5%，儿童新冠死亡病例占所在州新冠死亡病例总数的0.2%以下。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，有30个州将儿童最大年龄界定为19岁，有的州则将0至14岁界定为儿童。

美国儿科学会说，目前看来，儿童新冠重症病例非常少见，但迫切需要收集更多有关新冠疫情对儿童长期影响的数据，包括新冠病毒如何损害儿童患者的身体健康、情绪及心理健康等。

美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间3日傍晚，美国新冠累计确诊病例超过935万例，累计死亡病例超过23.2万例。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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