国际观察：第三届进博会搭建世界各国互惠互利平台

在中国继续扩大对外开放、践行多边主义、以开放、合作、共赢精神同世界各国共谋发展等指导下，第三届中国国际进口博览会如期举行。

本届进博会的举办背景非常特殊。当前，新冠疫情仍在世界各地蔓延，由于出口疲软、货币贬值、全球金价上涨，以及中东地区的政局动荡所导致的石油和天然气的价格波动，包括欧洲和美国在内的多数发达国家经济陷入停滞或衰退。

中国也面临着挑战。一方面，中国要在实现如期举办进博会的同时，做好卫生防疫工作，另一方面，除了保障国际企业代表实地参展，中国还需要利用先进的技术手段来确保多国企业的线上参展。在过去的三个月里，中国市场在持续复苏，许多国际企业期盼着能在中国市场捕获机遇。

两年前，我参加第一届中国国际进口博览会时，已有数百家外国企业参展，它们用“机会之国”、“有前途的市场”、“提供多样经济选择的国家”等表达来形容中国，这印证了中国面向世界各国的开放性，也体现了中国为增进与世界其他国家经贸往来所做出的不懈努力。

本届进博会有两个主要特点，一是“营销”，二是“启发”。前者指的是大企业将通过在进博会上展示最大数量的产品来进行全球营销，后者指的是一些企业会借此寻求借鉴中国在抗击疫情、应对危机方面的经验。此次预计数百家制药和医疗行业的厂商和营销商参展，他们将成为本届博览会的重要参与者。

在每届进博会上，中国向世界展示其创新成果。预计中国本次会发布数十项新产品，主要为医疗技术、医疗设备和疫情下对食品的监管设备。

中国一直希望通过举办博览会向新兴经济体和衰退经济体伸出援助之手。当前，受新冠疫情影响，全球经济形势十分严峻。中国一定会迎接挑战，以更慷慨的姿态向世界开放。

在世界其他经济体陷入持续衰退、市场空前萎缩的情况下，中国取得了令人惊喜的经济增长。其他经济体会利用这次博览会来展示新产品和新技术。 我的一位银行经理朋友跟我说：“中国国际进口博览会是中国商人与外国投资者和营销商之间的互惠互利。中国学会了如何面对新冠疫情危机，并维持了工业运转，中国应对灾难、管理农业、维持经济繁荣的方法赢得了世界的尊重。”

第三届中国国际进口博览会是非凡的，它将在世界范围内传播为人类服务的合作精神，改善一些国家因危机而衰退的经济状况，也将成为世界各国之间互惠互利的平台，以共建“一带一路”为契机，从中国出发，推动全球经济振兴并实现可持续发展。（作者系阿拉伯产业经济研究员，实习生邓纬琳译）

(责编：燕勐、刘洁妍)