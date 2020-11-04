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新任驻巴基斯坦大使农融向巴总统阿尔维递交国书

2020年11月04日08:57  来源：人民网-国际频道
 

人民网伊斯兰堡11月3日电（记者丁雪真）3日，新任驻巴基斯坦大使农融向巴总统阿尔维递交国书。

农融向阿尔维总统转达习近平主席的亲切问候和良好祝愿，赞赏阿尔维高度关心中巴关系并以实际行动支持两国友好。农融表示，中巴是全天候战略合作伙伴，两国友谊始终牢不可破、坚如磐石，两国合作始终保持旺盛生命力。

农融向阿尔维简要介绍了中共十九届五中全会有关情况，表示全会提出中国将实行高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展。中国发展将更好惠及巴基斯坦等周边友好国家，中方愿同巴方一道，建设好中巴经济走廊、深入开展各领域务实合作特别是抗疫合作，造福两国人民，共同为促进地区和平与发展做出积极贡献。

阿尔维请农融转达对习近平主席的衷心感谢和诚挚问候，热烈欢迎农融来巴履新。阿尔维表示，巴中两国是铁杆朋友，两国在共同发展、维护地区和世界和平稳定上有着广泛共同利益，巴方在涉及中方核心利益问题上坚定与中方站在一起。巴本届政府积极致力于发展经济、改善民生，高度赞赏中国发展为世界和地区带来重要机遇。巴方将坚定不移推进两国关系发展和中巴经济走廊建设，共同造福两国和本地区人民。

会见前，农融在巴方礼宾官陪同下，检阅军乐队和仪仗队。驻巴基斯坦大使馆公参庞春雪、武官陈文荣出席有关活动。

农融于10月22日晚抵巴履新。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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