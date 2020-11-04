中国参展“2020日本旅游博览会”受关注

日本小朋友争相与“熊猫”合影。

人民网东京11月3日电（记者刘军国）由日本观光振兴协会、日本旅行业协会和日本政府旅游局共同举办的“2020日本旅游博览会”10月29日-11月1日在冲绳县举行，中国驻大阪旅游办事处代表中国参加了此次旅博会。

这是新冠疫情发生后日本在线下举办的最大规模会展活动，吸引了数以万计的民众前来参观。中国驻大阪旅游办事处一方面联系了与日本合作较多的北京、上海、山东、江苏等八省市政府部门和文旅企业作为卖家参加专业日活动的线上洽谈会，另一方面还结合日本文旅市场实际情况，邀请了国航、东航、吉祥航空、中青旅、携程、春秋旅行等多家中资文旅企业驻日机构及江苏旅游日本推广中心等共同参展。此外，考虑到疫情期间的特殊情况，中国驻大阪旅游办事处充分发挥网上社交媒体的作用，在办事处主页以及社交媒体网站联动宣传推广。

中国展区虽然面积不大，但策划精心，别具特色。中国展区针对日本民众对大熊猫依依不舍之情，以熊猫为主题巧妙设计，竹林里众多的熊猫玩偶，大屏幕连线四川大熊猫基地直播，答题游戏赠送熊猫小礼品，吸引了大批观众驻足观看、参与活动并咨询旅游信息，成为国际馆最有人气的展区。

冲绳县知事玉城丹尼和主办方日本旅行业协会、日本观光振兴协会、日本观光厅等机构负责人巡馆时积极评价了中国展区，称赞是国际馆区中最有人气最具创意的展区。日本多家旅行社纷纷向中国驻大阪旅游办事处主任石泽毅表示，要在疫情结束后尽快恢复中国旅游项目，进一步加强与中国的旅游合作。（完）

日本民众排队参观中国展区。

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