南非总统：做好基础设施建设筹备工作是经济恢复关键

人民网约翰内斯堡11月3日电（王磊）据南非政府消息， 11月3日在米德兰德召开的南非基础设施（ISA）项目筹备圆桌会议中，总统拉马福萨强调做好筹备工作是开启后疫情时期经济复苏的关键。

拉马福萨表示，此次圆桌会议是项目筹备工作更加专注和结构化的开始，将为私营部门更多地参与这一项目生命周期关键阶段铺平道路。他还表示南非政府将积极为项目筹备提供资金支持。

上个月的议会联合会议上，拉马福萨总统提出了南非经济复苏和重建计划，其中概述了积极开展的基础设施建设方案、旨在提高竞争力和包容性的深远改革、促进工业化的措施、对弱势家庭和个人的救济以及对就业方案的公共投资。

拉马福萨表示，政府的关键优先干预措施之一是积极促进基础设施投资，并通过最近运作的基础设施基金，在未来四年内释放1万亿兰特的基础设施投资。为了确保经济复苏和重建计划的资金来源，拉马福萨强调项目准备是释放私营部门资金和高影响力资本资金的必要工具。

拉马福萨说，政府和私营部门以及基础设施融资领域的其他参与者需要更多地参与进来。除了支持项目准备工作，政府还在努力引进创新的项目融资工具，如绿色基础设施债券、项目债券和履约债券。最近成立的ISA也将大大简化项目准备和实施过程。通过ISA，政府将投资加强国家在项目技术和金融工程技能领域的能力。

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