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英国“试水”新冠病毒全城检测

2020年11月04日08:07  来源：新华网
 

英国政府3日宣布将在利物浦市做新冠病毒全城检测，为在更多地区做大规模检测“试水”。

英国卫生部说，从6日开始，利物浦所有居民和在这座城市工作的人都可接受检测。《太阳报》报道，全城检测为期两周。

利物浦人口大约50万。英国近来新冠确诊病例激增，利物浦是首个被定为疫情响应最高级别的城市，每10万人中有大约410例病例，感染率在英国最高。

除现有检测点，利物浦在医疗与看护设施、学校和工作场所新设许多检测点。受检者可通过网络等途径预约检测。

检测方法共有3种，包括一种新型快速检测法。卫生部说，这种快速方法用拭子从鼻腔和咽部采样，继而用专门工具检测，无需送交实验室，一小时内就可得到结果。

英国军方将向利物浦派遣大约2000名军人协助检测。

医疗部门将以手机短信和电子邮件方式通知受试者检测结果。检测结果为阳性的人及其家人必须立即自我隔离，医疗部门将追踪他们的接触者。

卫生部3日发布的数据显示，英国单日新增新冠确诊病例18950例，累计确诊病例达到1053864例。按照“首次确诊后28日内死亡”统计，累计病亡人数将近4.7万；如果按照“死亡证明将新冠列为死亡原因之一”统计，死亡病例将近5.9万。即使按前一种方式统计，英国新冠死亡人数也在欧洲最多。由于疫情迅速蔓延，英国政府宣布英格兰地区5日开始“封城”，直至12月2日，且可能延长。

卫生部说，全城检测可及时发现利物浦新冠病毒感染者，帮助地方政府更清楚地掌握疫情和作出防控决策。另外，这次试点将为摸索如何实现大规模、快速和有效检测提供蓝本。

首相鲍里斯·约翰逊说，英国政府希望借助这一试点项目，“在圣诞节前”向数以百万计的人提供快速检测，从而帮助地方政府遏制疫情。“现在只是开始，但这种大规模检测有可能成为强大的新武器，帮助我们击败病毒。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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