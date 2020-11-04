西班牙酒店业积极转型应对挑战

新冠肺炎疫情持续，欧洲酒店业面临新一轮压力。世界旅游组织最新数据显示，今年9月，西班牙酒店预订总量较去年同期减少86%；今年1至9月，西班牙酒店平均入住率仅为32%。为扩大营收、渡过难关，西班牙多家酒店创新经营理念，积极探索新经营模式。

在疫情防控背景下，越来越多游客倾向于避免或减少长途飞行。自驾游和短途游成为新的旅游热点，酒店业也开始重点关注国内和本地游客，面向本地游客推出了酒店折扣和减免项目，民众可在网站上提前申请酒店住宿抵扣或折扣券。巴塞罗那一家五星级酒店还专门面向当地居民推出了包含一顿晚餐和一晚住宿的套餐，让市民以远低于市场的价格获得放松体验。

西班牙马略卡岛一家初创企业推出了一个网络平台，帮助酒店向当地居民在线销售体验项目，如使用酒店泳池、健身房，体验水疗和按摩服务等。虽然当地游客数量锐减，但该网站销量却在今年前9个月同比增长了3倍。巴塞罗那一家酒店在加入该平台2个月内，就向当地超过2500名居民售出了价值5.2万欧元的各类服务体验产品。网站负责人表示，该平台旨在实现旅游业的可持续发展，使热门旅游目的地的酒店设施和服务不仅面向游客，也服务当地居民。

许多位于都市区的酒店开始对空间进行改造和再利用。随着远程办公日益流行，越来越多酒店开始向公司或个人提供办公空间。法国连锁酒店集团B&B近期将其在西班牙和葡萄牙的部分酒店房间改造为办公空间，配置舒适办公设施、高速网络、私人卫生间，并提供免费咖啡茶水。该服务主要针对居住地缺乏办公空间和设施或有隐私需要的客户，满足其在安静舒适环境工作和举行视频会议等需求。

从9月中旬开始，万豪国际集团旗下雅乐轩马德里酒店也将酒店公共区域改造为办公区，并于每天9时至18时以套餐形式对外出租。人们花费12欧元，即可享受早餐、高速网络和打印20份文件等服务。“改造酒店空间并对外出租是在疫情防控期间保持酒店活力的新途径，有利于帮助酒店减少损失。”该酒店总经理冈萨罗·马吉表示，不同于共享办公场所需要提前支付固定租金，以使用天数结算酒店办公空间，更具灵活性。

有媒体分析称，后疫情时代，远程办公成为重要趋势，许多工作岗位将拥有更大的弹性和灵活性，旅行和工作之间的界限正变得越来越模糊。因此，“酒店+办公”模式可能得以保留，并成为未来酒店业的发展趋势之一。

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 17 版）

(责编：马昌)