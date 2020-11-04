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巴西加快发展人工智能

本报驻巴西记者 朱东君

2020年11月04日06:00  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，巴西圣保罗大学、IBM公司和圣保罗研究基金会联合成立一家人工智能中心，将致力于环境、医疗保健、食品生产链和自然语言处理等领域的研究。据悉，中心大部分研究成果可供其他公司使用，以促进巴西创新生态体系发展。未来，中心还将建立新的研究点，培训科研人员和学生。

　　巴西是拉美地区人工智能技术领军国家之一。去年11月，巴西宣布将建立8个人工智能实验室，着力研究网络安全与国家物联网计划等。巴西科技创新和通信部部长马科斯·庞特斯表示，“我们正在经历数字化转型，可以利用技术创建新工具，助力规划和团队合作。”

　　金融业的一项调查显示，巴西83%的金融服务消费者表示愿意相信完全由计算机生成的建议，高于71%的全球平均水平。巴西国家经济和社会发展银行技术总监费尔南多·拉夫拉多对记者表示：“人工智能技术在网络安全、审计和反欺诈等领域有重要应用。我们还会利用机器学习模型匹配借贷方，用聊天机器人为客户介绍金融产品、帮助完成交易、指导与客户经理沟通等。巴西中央银行和监管机构欢迎创新尝试，随着开放银行兴起和即时支付服务放开，金融科技企业和中小银行将有更大发展空间。”

　　“石油和天然气公司也在加大投入，支持人工智能技术应用。我目前的研究涉及用人工智能识别海底结构，以及评价勘探人员在深潜等任务上的表现。此外，人工智能还可以提升监控系统性能，有利于改善巴西治安。”里约热内卢天主教大学信息学院助理教授阿尔贝托·拉波索向记者介绍。

　　人工智能还有助于提高巴西疾病防控水平。巴西一些研究者希望利用机器学习，预测登革热、寨卡等传染病的易感染者，帮助医生更快找出需要优先诊治的患者。

　　巴西科技创新和通信部还就制定人工智能国家战略发起公众咨询，民众可以就研发创新、人工智能在政府和生产领域的应用、公共安全、人工智能立法与治理、国际合作等议题发表意见。该战略旨在通过人工智能技术提升巴西生产力，完善公共服务，改善民众生活质量，减少社会不平等。

　　拉夫拉多认为，目前制约巴西人工智能发展的因素之一是专业人才短缺。斯坦福大学2019年人工智能指数报告显示，巴西是2015至2019年人工智能岗位招聘增长最快的国家之一。据巴西信息和通信技术公司协会的数据，到2024年，巴西IT行业每年需新增约7万名专业人员，而目前高校每年培养的专业人才仅为4.6万。因此，部分公司已着手为尚未具备资质的人员提供培训。

　　（本报里约热内卢电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年11月04日 17 版）
(责编：马昌)
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