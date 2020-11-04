人民网>>国际

拍卖理论中的思维方式(经济透视)

许敏波

2020年11月04日06:00  来源：人民网－人民日报
 

　　2020年诺贝尔经济学奖被授予美国斯坦福大学教授保罗·米尔格罗姆和罗伯特·威尔逊，以奖励他们“对拍卖理论的改进和发明新的拍卖形式”。这是继1996年和2007年后，该领域学者又一次获此奖。

　　说到拍卖，许多人会想到城市土地拍卖、佳士得艺术品拍卖等专业机构的行为。事实上，人们日常生活中遍布着形形色色的“拍卖场”，每个人都可能是“交易者”：例如当人们看中一套二手房，考虑该多少钱拿下时，其实就相当于一个竞拍者。学习和运用一些拍卖理论中的思维方式，可以帮助人们更理性抉择。

　　现代拍卖理论认为，在理想情形下，若所有竞拍者对单个拍品的估值是各自独立给出的，那么不同拍卖形式下卖家的期望收益相同。这个“收益等价定理”成为拍卖理论研究的基础。但在现实中，该定理要求的条件很难满足。例如，当一方觉得某个物品很值钱时，也会影响他人的价值判断，这种情形叫做“关联价值”。今年两位诺奖得主对拍卖理论的改进，主要就是对关联价值的开创性研究。

　　买东西该不该受他人影响？这要看拍卖品对你而言具有哪种价值：如果只是单纯的个人喜好，如痴迷某名家字画，那就不必在乎他人出价多少，这种情况称为“私有价值”；如果是为了投资升值，那便需要适当参考其他买方的估值，因为这将影响其日后市场价，这种情况称为“共同价值”。

　　现实生活中，同一商品同时具有两种价值属性的情形更普遍。米尔格罗姆综合考虑了这种复杂情况，认为商品信息披露越多，往往能给卖家带来越高收益。这使商品信息披露成为拍卖行业惯例。

　　这两位教授还创新了拍卖实践，最典型的例子是在1994年协助美国联邦通讯委员会设计了电信频谱牌照的拍卖方式。频谱牌照是多个物品的拍卖，频谱之间相互关联，之前并不存在有效的拍卖方式。他们发明了一种“多轮同时报价”拍卖机制，既保障了信息的充分披露，照顾到了企业对于不同牌照组合的需求，避免了频谱资源的浪费，也让政府获得了更高的拍卖收益，最终被世界各国普遍采用。

　　随着拍卖理论的发展和信息技术的进步，新的拍卖形式层出不穷，应用场景也越来越广。比如搜索网站的关键词拍卖、股票交易的双重拍卖等。经济学家通常将拍卖作为市场化资源配置机制的代表，而拍卖理论的研究是学术与现实紧密结合的典范。把拍卖理论与中国现实需要相结合，设计更加有效的拍卖机制，有利于我国深化要素市场化配置改革，提高资源配置效率。

　　（作者为北京师范大学经济与工商管理学院副教授） 


　　《 人民日报 》（ 2020年11月04日 17 版）
(责编：马昌)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved