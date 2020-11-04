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让生活更便利、生产更智能

欧洲推进建设智慧乡村项目(记者观察)

本报驻比利时记者 牛瑞飞

2020年11月04日06:00  来源：人民网－人民日报
 

　　在推广活动中，德国格布哈尔茨海恩镇居民正在下载便利的生活应用程序。
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　　近年来，欧洲开始普及新一代数字化农机，通过数据处理为农户提供更科学的耕种及收割建议，更有计划地进行耕作。图为法国农民在驾驶新型农机。
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　　核心阅读

　　为提高乡村吸引力，促进农村地区可持续发展，欧盟2017年启动了“智慧乡村”行动。在此框架下，欧盟当前正积极推进“建设21世纪智慧乡村”项目，通过重点开展数字化与智能化建设，让乡村生活更便利、农业生产更智能，也为乡村振兴带来新动力。

　　

　　升级软硬件，让更多人回归土地

　　从比利时首都布鲁塞尔出发向东南行驶1个多小时，就到了位于那慕尔省的普罗丰德维尔村。该村旅游资源丰富，是岩洞探险的好去处和滑翔伞胜地。 

　　作为欧洲典型乡村的代表，该村日前入选了欧盟委员会“建设21世纪智慧乡村”（简称“智慧乡村21”）项目。在该项目支持下，当地政府将开发一个本地旅游手机应用程序，全面整合、优化当地旅游资源，提供更方便的数字导览服务。游客可以在程序上根据喜好获取最佳旅行路线，并预订餐饮和住宿。“这项程序可以让游客从目前‘漫无目的’地游览变得更有针对性和计划性。”当地负责人介绍。

　　2017年4月，欧盟启动“智慧乡村”行动，旨在通过数字化和社会创新加快提升欧盟农业和农村发展，提高农民生活质量，振兴农村地区。在此框架下，2019年12月，欧盟委员会启动了为期两年半的“智慧乡村21”项目，欧盟境内800多个村庄积极报名。据项目负责人艾蒂娜·奥克斯可介绍，候选村庄结合自身现有资源和特色，针对目前遇到的挑战和困难，在与当地民众沟通后形成一份3至5年的发展规划，项目组对规划可行性与建设效果进行评估。最终有21个村庄入选，将在规划实施过程中获得欧盟的资金和技术支持。

　　近年来，欧洲不少国家农村都面临年轻人口流失问题，乡村可持续发展面临挑战。据欧盟统计，到2050年，欧洲农村地区人口预计将减少790万。对此，欧盟希望全面开展农村智能建设，期待通过对软硬件的改造升级，为当地民众提供更多就业和发展机会，增强对年轻人的吸引力，使农村发展更有活力。“智慧乡村21”项目便是这样一种尝试。

　　“土地是人类生存的根基。然而，随着经济社会发展，土地的重要性被严重忽视。‘智慧乡村’行动就是要通过一种令人容易接受的现代化方式，让更多人回归土地。”捷克本地行政联合会主席米洛索夫·奥利维介绍道，捷克的农村地区也积极参与到“智慧乡村”建设当中，并将重点放在提高能源效率上，许多村庄正在开发智能公共照明和远程节水方案。

　　智慧生活，享有便利服务和绿水青山

　　与城市相比，欧洲许多农村地区基础设施落后。有的村子通信基站十分脆弱，手机、网络信号很不稳定。“智慧乡村”建设的重点之一就是改善农村地区数字基础设施。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，2020年将是欧洲数字化10年的开端。欧盟“恢复基金”中有1/5用于欧盟数字化建设，其中重点是在农村地区广泛推行数字化。

　　芬兰一座名为爱斯卡拉的村庄是入选村庄之一，这里松林环绕，地处偏僻。由于该村只有14名6到12岁儿童，爱斯卡拉的学校在2014年底关闭。家长们联合组建起一所学校，但因资源有限，教学效果不佳。在“智慧乡村21”项目资助下，爱斯卡拉的学校进行了数字化改造，与500多公里外的拉班嘉维公立学校进行合作，共享其教育资源。

　　捷克本地行政联合会副主席哈迪米·塞尔森表示，经合组织数据表明，在农村地区必须要使用数字化技术，用更牢靠、先进的基础设施为当地居民提供服务，这是提高他们生活质量的重要方面。

　　不久前，德国北部格布哈尔茨海恩镇1000多名居民的手机上多了3款应用程序。一款将邻近村子的面包店、农场、超市、洗衣店等连接起来，居民可以在线下单，由商家或者兼职送货人员配送；一款集合了本地文化活动和诊所预约、电子病历查询服务；一款用于本地政府发布公告，收集居民建议，搭建政府与民众交流的桥梁。镇长贝尔纳·波拉特表示，完善的数字服务让生活在小村镇的人们感受到了乡村的优势——“同时享有大城市的便利服务和乡村的绿水青山、惬意生活”。

　　智能生产，告别“靠天吃饭”

　　精准农业、智能生产也是“智慧乡村”建设的重要方面。“‘智慧乡村’建设是一项长期工程，不仅需要欧盟和国家层面的财政支持，民众的积极参与也非常重要。”塞尔森表示。在欧盟项目之外，欧洲不少农村地区和企业积极尝试，为“智慧乡村”的产业发展贡献了有益经验。

　　希腊克里特岛拥有悠久的橄榄种植历史。岛上有约3000万棵橄榄树，最老的橄榄树超过500岁。居民加尼斯·加尼亚提凯斯家族几代人都以种植橄榄为生。但近年来，由于全球气候变化，按照家族传统方式浇水施肥，橄榄长势大不如前，让他倍感压力。

　　彻底改变了传统种植方式的精准农业帮种植户找到了新方法：将橄榄树种在一个巨型花盆内，花盆内部的设备每15分钟测试一次土壤温度、含水量、电导率、含盐量等指标，并将数据传送到中央服务器。通过智能手机客户端，种植户能轻松掌握这些数据，并进行远程灌溉等操作。“精准农业设备不但能随时监测橄榄树周边各类环境指标，还与气象台数据联通，通过大数据计算精准灌溉和施肥。”希腊一家智能设备公司的工程师哈里斯·穆亚阿迪斯介绍，“我们的数据中心还广泛收集运输商、零售商、农业食品生产商以及消费者数据，并在分析整体数据后对种植、运输、加工等流程进行相应调整，提升全产业链精准度。”

　　为了帮助农户观察橄榄树整体的生长状态，雅典农业大学研究员伊万格罗斯·安纳斯塔索斯开发了一款搭载多光谱相机的无人机，目前正在测试中。“这款无人机如同显微镜，可以从数万棵树中一眼发现哪棵树出现了严重病虫害。”

　　精准农业让橄榄树种植告别了“靠天吃饭”，农户掌握了主动权。“精准农业不仅可以节约水肥资源，更能全面提升农产品品质，改善农民工作条件，这笔投入是值得的。”当地农业经济发展部负责人安东尼斯·帕哈索夫索罗斯表示。

　　在瑞典，一些养殖场的牲畜耳朵上戴上了健康状况监测仪，随时监测心跳、体温。这款监测仪的开发者瑞士电子和微电子研究中心研究员克里斯托夫·凡尔雨斯告诉记者，通过监测仪，农民可以准确掌握牲畜的身体状况，并根据其健康状态精确调配饲料等。

　　精准农业有广阔应用前景。据估计，到2025年，全球精准农业产值将在目前基础上翻一番，超过160亿欧元。“支持农业可持续发展，对保护民众健康和福祉、增强欧盟竞争力都有重要意义。”欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯表示。

　　（本报布鲁塞尔电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年11月04日 17 版）
(责编：马昌)
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