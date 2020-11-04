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中国常驻联合国代表呼吁以发展促和平

2020年11月04日05:45  来源：新华网
 

　　新华社联合国11月3日电中国常驻联合国代表张军3日在安理会“建设和平与持续和平：当代冲突和不安全的驱动因素”高级别公开会上发言时强调，发展是解决一切问题的重要基础。

　　张军说，发展是解决一切问题的重要基础。加大发展领域投入，切实消除发展赤字，是预防冲突最重要的工作，是成本收益率最高的和平工程。国际社会应当增强解决发展问题的紧迫感，全面、平衡、有力推进2030年议程的落实。对冲突后国家而言，筑牢可持续发展基础是一项关键任务。国际社会应当支持冲突后国家加强政府权威，提升治理能力，凝聚社会共识，走符合本国国情的发展道路。

　　张军指出，加强集体安全是实现自身安全的重要手段。当今世界，安全问题的联动性、跨国性、多样性更加突出。面对错综复杂的国际安全挑战，独善其身不行，迷信武力更不行，坚持集体安全、共同安全、普遍安全才是正确选择。

　　张军说，和平解决争端是《联合国宪章》规定的一项基本原则，是人间正道。要反对在国际关系中动辄诉诸武力或以武力相威胁。要摒弃冷战思维，反对搞任何排他性的“小圈子”。要警惕任何挑起集团对抗、制造“新冷战”的企图。穷兵黩武只能加剧安全困境，先进军备换不来绝对安全。拥有最大核武库的国家有义务切实履行核裁军特殊、优先责任。网络安全风险是各国共同面临的新挑战。各国亟需加强沟通协调，共商应对之策。任何国家都不能滥用“国家安全”理由，限制正常信息通信技术发展与合作。

　　张军表示，团结合作是战胜一切困难的最有力武器。各国紧密相连，人类命运与共。要树立命运共同体意识，跳出小圈子和零和博弈思维，树立大家庭和合作共赢理念。全球性威胁和挑战需要强有力的全球性应对，多边主义必须得到维护，联合国作用必须得到加强。

　　张军说，大国对于维护国际稳定负有特殊责任，安理会常任理事国理应发挥表率作用。在世界面临重大风险挑战的关键时刻，安理会应保持团结，避免陷入分裂。大国更应该发挥表率作用，带头促进国际团结合作，带头提供全球公共产品，带头为应对全球性挑战作出贡献。

　　张军指出，今年是联合国成立75周年，古特雷斯秘书长呼吁在年底前实现全球停火。实现和平靠等是不行的，需要采取切实行动。他敦促广大会员国重申对持久和平、普遍安全的承诺，朝着更加美好的共同未来再出发。

(责编：马昌)
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