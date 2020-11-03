威海—仁川地方经济合作联合委员会举行第三次工作会议

图为会议现场

人民网首尔11月4日电（记者 张悦）11月3日，威海—仁川地方经济合作联合委员会第三次工作会议以视频形式举行。会上，双方围绕知识产权、通关贸易、交通物流、文化旅游、医疗卫生、体育、科技教育、经贸合作等领域的合作议题进行对话交流，在多个领域达成了共识。

在知识产权领域，双方约定积极落实两地签署的知识产权交流合作备忘录有关事项，促进两地企业间知识产权的合作交流。在通关贸易领域，双方充分探讨了鼓励企业利用中韩自贸协定有关优惠政策、加强中韩AEO认证制度宣讲以扩大两地贸易往来等事项，一致同意积极鼓励、推动各自企业参加威海国际食品博览会、国际渔具博览会以及仁川化妆品、美容、汽车零部件展会等对方城市举办的博览会。在交通物流领域，双方就开通威海、仁川空中和海上航线工作进行了交流，就下步加快推进“四港联动”及中韩陆海联运整车运输试运行等工作达成了共识。在文化旅游领域，双方均认为要加强线上旅游资源及产品推介合作，为疫情结束后深入开展旅游文化交流做好各项准备工作。在医疗卫生领域，双方提议在医疗机构及专家交流、论坛活动举办以及传统医药领域合作等方面进行交流，进一步推动医疗领域的合作。在体育领域，双方约定相互参加各自城市举办的棒垒球活动，通过民间协会机构深化体育领域交流。在科技教育领域，双方探讨加强科技创新、技术转移等领域合作事项，就邀请仁川市参加威海中韩创新大赛、共建韩国科创城，组织威海青少年参加仁川黑客马拉松等事项进行交流。在经贸合作领域，双方商定要积极发挥中韩地方经济合作示范区优势，促进两地重点企业交流，在各自城市优势产业领域实现合作。

会议最后，威海市商务局局长乔军在发言中高度评价本次会议及威海、仁川中韩自贸区地方经济合作示范区建设以来取得的一系列重要成果。乔军表示，威海仁川地方经济合作是中韩各领域合作交流的亮点，得到各级各部门的一致认可和支持。地方经济合作示范区作为双边自由贸易合作领域独一无二的案例，肩负着为中韩两国交流合作探索可复制可推广经验的重要使命，希望与会部门积极加强交流，务实推进会议各项议题落实，并提议明年五月由威海市主办联委会第四次工作会议，邀请仁川代表团来威面对面交流，推动建立更坚实更紧密的合作关系。

仁川国际协力课课长姜秉珍表示，本次会议在总结近年来地方经济合作重要成果的基础上，谋划合作蓝图，指明了下步威海仁川地方经济合作事业发展方向。希望两地发挥好威海馆、仁川馆及各自代表处沟通纽带作用，深入交流、打造两城市更坚实的合作基础。

威海—仁川地方经济合作联委会是威海仁川两地为推进中韩自贸区地方经济合作示范区建设共同创新成立的地方合作机制，旨在探索自贸区框架下地方经济合作新模式，为两地部门探讨合作事项搭建的交流平台。此前，威海与仁川已轮流举办了两次会议，推动了双方在多个领域的合作交流，取得了一系列重要成果。

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