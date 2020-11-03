中国煎饺飘香惠灵顿美食展

人民网堪培拉11月3日电（记者陈效卫） 10月30日至11月1日，新西兰首都迎来一年一度的美食盛会——惠灵顿美食展。此次活动是惠灵顿地区规模最大的餐饮类博览会，来自惠灵顿乃至新西兰各地的200多个餐饮类商家汇聚在惠灵顿天空体育馆的环形展厅内，三日内吸引两万多人次游客观光消费。值得一提的是，首度参展的惠灵顿中国文化中心联合惠灵顿饺子公司推出颇受欢迎的中式煎饺品尝活动，让中国传统美食在这个以西式餐饮为“主阵地”的新西兰美食盛会上绽放异彩。

据了解，惠灵顿美食展隶属于新西兰美食展，后者正是新西兰规模最大的食品行业盛事，每年选择不同时间段在惠灵顿、奥克兰、克莱斯特彻奇三大城市举办美食展会。此次惠灵顿美食展可谓包罗万象，不但有新式厨房电器试用、厨艺教学、红酒品鉴、芝士工坊等趣味十足的互动环节，还有令本土食客垂涎欲滴的美酒与美食试吃机会，更有创意十足的新奇食品在极大程度上满足了各族裔吃货们的好奇心。

来自霍克斯湾的蓝莓果酱、在奥克兰手工制作的法式香肠、源于新普利茅斯的咖啡烘焙工坊……诸多特色食材让游客们目不暇接、流连忘返。与此同时，惠灵顿乃至新西兰各地的知名汉堡、咖喱类、熏烤类餐厅也前来展会开设展位，拿出自己的招牌产品供八方食客前来品尝，品种繁多的新西兰特色酒品试饮摊位更是吸引了一众美酒爱好者排起长队一饱口腹之欲。

作为此次展会上唯一纯正的中国小吃展位，惠灵顿中国文化中心的“煎饺摊”一开张便引发众食客前来关注。展会开始不过一个多小时，中式“煎饺摊”展位前便排起了长龙。为满足食客们的多样化需求，负责食材、制作、现场烹饪的惠灵顿饺子公司特意推出了猪肉韭菜、鸡肉香菇、牛肉胡萝卜、纯素馅等五种口味煎饺，不少食客在试吃一种口味后仍然觉得不过瘾，再度排队欲品尝其他口味，首批供食客们试吃的100个煎饺不一会儿便被一扫而光。

家住惠灵顿市区的年轻情侣萨夫、莉迪亚在试吃了鸡肉香菇馅煎饺后赞不绝口，主动向惠灵顿中国文化中心、惠灵顿饺子公司工作人员询问起煎饺的制作流程，并满意地获得了详细解答；来自新普利茅斯的苏菲为表达对中国饺子的喜爱，特意与展位旁特别设置的中式人偶吉祥物“饺子宝宝”合影留念；家住惠灵顿下哈特的莫莉女士对素馅煎饺情有独钟，试吃后当即购买了几大包速冻素饺带回家与家人品尝；相邻不远的新西兰葡萄酒展位工作人员伊莉娜忍不住煎饺香味的诱惑，抓紧工作间隙前来品尝中国煎饺，并听取建议添加了酱油、香醋、辣椒酱等配料，心满意足地享受这难得的“工作午餐”。

不少参展商表示，惠灵顿美食展有着极高的声誉和人气，尽管今年的新冠肺炎疫情导致展期顺延至今，但毕竟美食是刚需，尤其该展每年都吸引着众多专注于新西兰本土食材、采纳新兴制作工艺、持续研发美食配方的餐饮类制作商踊跃参展，也吸引着各族裔美食爱好者亲临现场品尝试吃，为其日常消费、丰富餐桌、升级家宴、待客会友提供了绝好的先行体验的机会。

惠灵顿中国文化中心主任郭宗光告诉记者：“‘民以食为天’，一粥一饭，一杯一箸，与每个人、每个家庭都休戚相关，而饮食文化交流更是跨国开展人文交流最直接、最便捷、最显效的途径之一，希望以美食为载体，无障碍促进中新两国文化交流与互鉴，助推两国旅游、餐饮产业探索多样化的合作共赢机会。”

惠灵顿饺子公司负责人朱建鹏表示，能联手惠灵顿中国文化中心在这个以西式餐点为主打内容的惠灵顿美食展上弘扬中国传统美食，并以相对简单易操作的方式呈现出来，让众多新西兰美食爱好者从中感受到中式饺子食材及口味的丰富程度，是一次难得的推广时机，期待与惠灵顿中国文化中心持续拓展合作模式，利用不同平台展示中国缤纷多彩的美食文化。

(责编：刘叶婷、杨牧)