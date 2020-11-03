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印尼欢迎美国延长对印尼普惠制待遇

2020年11月03日13:37  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达11月3日电（记者张杰）印尼外交部长蕾特诺11月1日发表书面声明称：“2020年10月30日，美国政府通过美国贸易代表处已正式发布决定，对印尼延长普惠制待遇（GSP）。”蕾特诺表示，自2018年3月起，美国贸易代表对印尼的普惠制待遇进行了近两年半的审查评估后，最终作出该决定。

延长印尼的GSP问题是佐科维总统10月29日同美国国务卿蓬佩奥会谈的主要议题。蕾特诺也在同蓬佩奥的会谈也再次提及相同问题。GSP是美国自1974年为发展中国家提供免除进口关税的贸易优惠，印尼从1980年获得了该待遇。

蕾特诺11月1日表示，GSP是印尼与美国伙伴关系的具体表现，不仅对印尼有利，也有利于美国工商界。蕾特诺指出，自1980年以来，美国对印尼的包括制造产品、半制成品、农业、渔业、初级工业产品在内的总计3572项货物减免进口关税。2019年，受益于GSP的印尼对美出口产品价值达26.1亿美元，相当于印尼对美国总出口额201亿美元的13.1%。而疫情之下，今年1-8月，受益于GSP的印尼出口产品价值达18.7亿美元，比去年同期增长10.6%。今后，印尼对美出口额有望继续上升。

在特朗普当选美国总统之后，美方频频向其他国家发动贸易战，并将GSP作为同其他国家进行交易的筹码，近几年来很少出现美国延长对某国家的GSP，甚至特朗普积极拉拢的印度和土耳其也在2019年被停止GSP。因此，印尼政府对美方此次决定延长对印尼GSP表示欢迎，印尼海事与投资统筹部长卢胡特也表态称，国际贸易在疫情下呈下行趋势，但GSP将有助于提振印尼对美的出口。

(责编：崔越、刘洁妍)
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