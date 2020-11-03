中国Vlog｜秘鲁“小羊驼”赶赴进博会

山的那边 海的那边

地球另一端的秘鲁小羊驼

溜溜哒哒

竟然走到了中国上海

说是要来参加进博会

小羊驼的制作者是秘鲁的奥斯瓦尔多·马马尼大叔一家

为了赶上第三届中国国际进口博览会

马马尼大叔一家整个10月都在赶工

羊驼毛细腻、轻盈、保暖

与之相关的产业是秘鲁重要出口创汇来源之一

在秘鲁安第斯山区

羊驼是重要收入来源

往往一只羊驼能养活一家人

除衣物等纺织品

用羊驼毛皮制作的玩偶也是当地特色手工艺品

将这些“呆萌”羊驼玩偶带到中国的是一对跨国闺蜜

中国的马玉霞和秘鲁的亚历杭德拉·贝德雷加尔

俩人相识于2016年

当时马玉霞原打算将秘鲁羊驼毛衣物进口至中国

无意中购买的羊驼玩偶却意外受到客户欢迎

接到1000只羊驼玩偶的订单

但秘鲁羊驼玩偶基本产自“家庭作坊”

1000只一模一样的玩偶

对当地手工艺人来说是相当大的生产规模

实现起来并不容易

两人找到以制作羊驼玩偶为生的马马尼大叔一家

结合秘鲁特色和中国审美

对小羊驼的高低胖瘦等做了标准化规定

1000只小羊驼很快在中国市场销售一空

秘鲁的羊驼此后走进了北京、上海、广州、成都等地

并两度参加进博会

随着订单增加

马马尼的工厂规模逐步扩大

生活水平也不断提高

不久前他将自己的房子加盖一层

专门用作羊驼玩偶生产

马马尼和他妻子亚纳里科说

“中国市场让我们的产品和生活都越来越好

我们很希望能更多了解中国”

看到这里

你也想拥有一只秘鲁小羊驼吗

走起！“四叶草”见！

出品人：王进业、姜微

总策划：陈瑶、赵丹平、季明

监制：卫铁民、陆斌、张拓

策划：刘恺、许晓青、张源培

文案：张拓、许咏政、胡文嘉、陈爱平

视频摄制：许咏政、狄春

编辑：刘恺、谈昦玄

新华社对外部、上海分社联合出品

(责编：艾雯、刘洁妍)