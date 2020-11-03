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综合消息：中东新冠疫情持续蔓延 多国坚持严格抗疫

2020年11月03日13:21  来源：新华网
 

新华社德黑兰11月2日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区2日新冠疫情形势仍不乐观，多国坚持严格抗疫。

黎巴嫩卫生部2日发布的数据显示，该国新增确诊病例1080例，累计确诊83697例，累计死亡652例，累计治愈43885例。黎看守政府卫生部长哈马德·哈桑2日表示，黎疫情数字已经达到非常危险的水平。他认为对部分村镇实施封锁的措施并未达到预期效果，因而呼吁对全国实施为期4周的严格封锁。

科威特2日新增确诊病例759例，累计确诊127293例，累计死亡786例，累计治愈118386例。科威特政府日前宣布，将继续推迟进入复工复产第五阶段的计划，但目前不会再次采取宵禁措施，并呼吁民众继续采取最高标准的卫生预防措施。

伊朗卫生部2日说，过去24小时该国新增确诊病例8289例，累计确诊628780例，累计死亡35738例，累计治愈491247例。伊朗治安部队交警部门宣布，为协助控制疫情，全国25个省会城市2日中午至6日晚禁止私家车出入，违者将被罚款。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部2日发布的新冠疫情数据显示，该国当天新增确诊病例1234例，累计确诊135141例；新增死亡病例1例，累计死亡497例；新增治愈病例1516例，累计治愈132024例。

卡塔尔卫生部2日说，该国当日新增确诊病例197例，累计确诊132917例，累计治愈129996例，累计死亡232例。

还有一些中东地区国家2日更新了累计确诊病例数：土耳其379775例，阿尔及利亚58574例，摩洛哥225070例，巴勒斯坦66551例，突尼斯61906例，以色列315636例。（执笔记者：陈霖；参与记者：张淼、尚昊、苏小坡、熊思浩、郑一晗、李良勇、黄灵、王薇、王峰、郑思远、涂一帆、杨元勇、李碧念、陈斌杰、潘晓菁、冀泽）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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