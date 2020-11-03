奥地利首都发生枪击事件至少2人死亡

新华社维也纳11月2日电（记者于涛）奥地利首都维也纳2日晚发生枪击事件，造成至少2人死亡、15人受伤。奥总理库尔茨谴责这起事件是“卑劣的恐怖袭击”。

当地时间2日晚8时许，维也纳市中心瑞典广场附近发生枪击事件，警方立即赶到现场，并与枪手交火。随后，警方大规模封锁街区，要求居民待在家中，在全城范围内展开追捕行动。

据维也纳警方发布的消息，当天实施袭击的枪手有多人，携有长武器，作案现场分布在瑞典广场附近6个地点。枪击事件已造成一人死亡，一名枪手被击毙，伤者已被送往医院救治。目前，至少有一名枪手在逃。

此前当地媒体曾报道，袭击造成至少7人死亡、多人受伤。

截至记者发稿时，此次枪击事件的原因仍然不明，奥地利警方的行动仍在进行中。

库尔茨当晚发表声明说，奥地利警方将对这一令人发指的恐怖袭击案采取坚决行动。“我们决不允许自己被恐怖主义吓倒，我们将采取一切可利用的手段，坚决打击这些袭击。”他随后对媒体表示，这起事件是恐怖袭击，作案者准备充分，武器精良。

记者从中国驻奥地利大使馆了解到，目前尚无中国公民在此次袭击中受伤的消息。

联合国秘书长古特雷斯、欧盟委员会主席冯德莱恩等欧盟领导人及法国总统马克龙、英国首相约翰逊、意大利总理孔特、捷克总理巴比什、希腊总理米佐塔基斯等欧洲多国领导人纷纷谴责此次枪击事件，并表示与奥地利人民站在一起。此外，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对事件受害者表示慰问。（参与记者：唐霁）

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