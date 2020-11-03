英测试用无人机监测火山活动

英国研究人员在太平洋岛国巴布亚新几内亚马纳姆岛测试用无人机监测火山活动，以期更精准预测火山喷发。

英国《泰晤士报》10月31日报道，英国这一项目的研究人员来自伦敦大学学院和布里斯托尔大学。研究人员开发的无人机原型机翼展2米，可飞至2300米高空，一次可持续飞行约40分钟，然后借助降落伞落至地面。机上配备多个微型传感器、光谱仪和照相机。传感器可分析火山口喷出的气体中二氧化硫和二氧化碳含量。

先前研究显示，火山内部岩浆上升时，火山口喷出的气体中二氧化硫、二氧化碳等含量会大幅上升。

项目以马纳姆岛马纳姆火山为测试对象。这座火山海拔大约1800米，数十年内多次喷发，是全球空气中二氧化硫最大的“贡献者”之一，但迄今科学家仍不了解它喷出的二氧化碳量。

无人机原型机造价大约7000英镑（约合6万元人民币）。研究人员眼下致力于降低成本。他们已经培训居住在马纳姆火山脚下的人使用无人机，持续监测火山口附近气体成分变化，以期更及时、准确预测火山喷发。

马纳姆火山2004年10月喷发过一次，火山灰喷发至约2.4万米高空。多达8000人因此离开马纳姆岛。不过，后来大约4000人重返故地，但多次受火山“轻度至中度喷发活动”影响。（王鑫方）【新华社微特稿】

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