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日本大阪市民投票反对废除大阪市

2020年11月03日10:15  来源：新华网
 

新华社东京11月1日电（记者郭丹 姜俏梅）日本大阪市民1日就是否支持“废除大阪市而并入大阪都”的“大阪都构想”进行投票。数据显示，超过半数参加投票的大阪市民反对“废除大阪市而并入大阪都”，“大阪都构想”再遭否决，大阪市将继续存在。

根据大阪市选举管理委员会当天晚间公布的数据，拥有投票权的大阪市民总计220.57万人，实际投票率为62.35%。数据显示，超过一半参加投票的市民反对“废除大阪市而并入大阪都”。

大阪维新会代表、大阪市市长松井一郎在当晚举行的记者会上表示，他愿为“大阪都构想”再次失败担责，并将在2023年市长任期结束后退出政坛。

“大阪都构想”有意效仿东京都，将大阪市目前24个辖区合并成若干个特别区，由大阪府管理，从而消除府和市的双重行政设置，提升经济活力。2015年5月，将大阪市整编为5个特别区的“大阪都构想”方案在居民投票中被否决，时任大阪市市长桥下彻退出政坛。

大阪市选举管理委员会今年10月12日发布“大阪都构想”居民投票公告说，大阪市居民将于11月1日就是否支持2025年废除大阪市进行投票。此次的“大阪都构想”方案提出，5年后废除大阪市，成立“淀川区”“北区”“中央区”和“天王寺区”4个特别区。根据大阪府和大阪市日前批准的《特别区设置协定书》，特别区将向居民提供教育、福利等服务，原大阪市的广域行政职能将统一收归大阪府

(责编：艾雯、刘洁妍)
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