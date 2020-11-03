新研究：新冠病毒可破坏血脑屏障

新华社北京11月2日电（记者葛晨）新冠病毒感染症状多样，呼吸道症状是其主要表现，还有一些患者症状指向血管炎症。一个美国研究团队最新发现，新冠病毒还能让血脑屏障出现“漏洞”，潜在破坏大脑神经网络。

美国坦普尔大学刘易斯·卡茨医学院等机构研究人员在新一期学术期刊《神经生物学疾病》报告说，全球各地新冠患者中30%到80%出现神经系统症状，包括头晕、头痛、恶心和注意力涣散等，表明新冠病毒可能影响了中枢神经系统的细胞。

先前已知新冠病毒主要通过其表面刺突蛋白与人体细胞上的“血管紧张素转化酶2（ACE2）”受体结合实现感染，而ACE2在血管内皮细胞等部位有表达。

为了弄清ACE2在大脑血管细胞中的表达情况及其表达是否随健康状况改变而变化，研究团队对新冠死亡患者的脑组织进行了分析。结果显示，ACE2在大脑额叶皮质的血管中普遍表达，且生前患高血压、痴呆症等疾病的人大脑血管中ACE2的表达水平相对更高。

研究人员随后利用细胞培养模型分析了新冠病毒刺突蛋白对大脑血管内皮细胞的影响。后者是血脑屏障的组成部分。实验发现，刺突蛋白可让内皮细胞出现炎症反应。

论文通讯作者、坦普尔大学刘易斯·卡茨医学院教授塞尔维奥·拉米雷斯说，新研究表明新冠病毒刺突蛋白能导致大脑关键区域的血脑屏障失去稳定性，而血脑屏障功能改变大幅提升了新冠病毒侵袭神经的可能性，为新冠患者出现神经系统症状提供了解释。

(责编：艾雯、刘洁妍)