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韩国前总统李明博正式服刑

2020年11月03日09:07  来源：新华社
 

　　现年将近79岁的韩国前总统李明博2日下午被押往首尔东部看守所，时隔251天再被收监，正式开始服刑。他曾被羁押一年，可折抵刑期，今后需坐牢16年。

　　当天一早，李明博位于首尔江南区的家门口聚集上百人，有媒体记者、支持者，也有抗议者。大约170名警员在现场维持秩序，以防冲突。

　　李明博与前同事以及助手等人会面后，于下午1时46分左右离开家，先前往首尔中央地方检察厅验明正身，随后乘坐检方车辆，于下午2时40分抵达看守所。

　　“他们可以逮捕我，但他们无法封锁真相。”律师援引李明博的话说。

　　李明博2008年至2013年任韩国总统，2018年3月22日被捕，在首尔东部看守所一间面积约13平方米的单人牢房羁押约一年。他这次有望再次单独监禁，囚室有电视、镜子、桌子、橱柜和水槽，配一名狱警协助生活。

　　按照韩国司法部一名官员的说法，鉴于李明博的年龄和身体状况，他得以在首尔东部看守所、而不是监狱服刑，“待遇”与同样遭刑事定罪的前总统全斗焕、卢泰愚相同。不少名声显赫的犯人也在首尔东部看守所服刑，包括前总统朴槿惠的密友崔顺实。

　　李明博生于1941年，2018年10月因贪污受贿、滥用职权等罪名被地方法院判处15年监禁和130亿韩元（约合7663万元人民币）罚金。李明博提起上诉，而检方认为量刑不足，同样上诉。首尔高等法院今年2月作出二审判决，改判李明博17年监禁，维持罚款判决，理由是李明博实际贪污受贿金额高于先前调查结果，认定受贿总金额94亿韩元（5541万元人民币），另从他实际掌控的一家汽车零部件公司侵吞大约252亿韩元（近1.49亿元人民币）。

　　韩国大法院、即最高法院10月29日对李明博贪污受贿案终审宣判，维持二审判决，并裁定，高等法院2月批准李明博保释的决定无效，他将再次入狱。

　　李明博一直否认所受指控。美联社报道，他在2018年一审判决数月后保释出狱，二审判决后被当庭逮捕，他向大法院提出上诉，6天后再次保释出狱。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：白宇)
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