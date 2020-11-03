英欧未来关系谈判现利好

知情人士1日披露，英国“脱欧”后与欧洲联盟未来关系谈判的渔业议题取得一定进展，双方有可能在本月中旬前达成协议。

两名欧盟人士说，欧英双方已就欧盟渔民明年起在英国水域捕鱼的准入权找到可能的解决方案。方案将允许英方宣称重新掌控领海、扩大英方渔民捕捞权，而欧盟渔民不会即刻丧失捕捞配额，具体配额留待晚些时候商议确认。即便双方就配额仍有分歧，也并不必然导致更广范围内的英欧未来关系协议难产。

彭博社推断，渔业这一争议议题如果得到解决，意味着英欧仍有可能在先前设置的11月中旬最终期限前达成未来关系协议。欧盟坚持协议达成的前提之一是双方就渔业达成妥协，使经济份额并不突出的渔业议题成为谈判最大“路障”之一。

就渔业议题，欧盟内部立场最强硬的是法国。不过，法国欧洲事务部长克莱芒·博纳1日告诉英国广播公司，他相信可能“找到一个尊重双方利益的解决方案”，对“数天或两周内”达成平衡双方优先政策方向的协议“谨慎乐观”。

知情人士同时披露，即便渔业议题取得显著进展，双方仍有重要分歧待解决，特别是保证欧盟市场的“公平竞争环境”。

欧盟10月初启动法律程序，指认英国政府起草的《内部市场法案》破坏双方已签署且具备法律效力的“脱欧”协议，并要求英方在10月31日前回应，否则将向欧洲法院提起诉讼。英方没有在期限内回应欧盟，但双方没有揪住这点不放。彭博社认为，这是谈判另一利好迹象。一名欧盟官员说，欧盟仍将推进相关法律程序，但希望双方和平解决这一争议。（海洋）【新华社微特稿】

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