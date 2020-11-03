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美国新冠肺炎确诊病例超过927万 死亡病例超过23.1万

2020年11月03日08:46  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿11月2日电（记者张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间11月2日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊9270711例，死亡231353例。过去24小时，美国新增确诊80996例，新增死亡483例。

美国全国广播公司网站的文章说，在选举日即将来临之际，美国新冠肺炎的发病和死亡人数正在迅速蹿升。过去两周，美国新的日增病例记录接连被打破，10月30日达到了有史以来最高的98500例，有40个州的病例数增加了25％以上。其中增幅最大的是密歇根州（115％）和威斯康星州（88％）。增长态势趋缓的州只有两个，夏威夷州和路易斯安娜州。

美国的新冠肺炎住院病例也在迅速增加。以目前疫情极为严峻的得克萨斯州艾尔帕索为例，该市共有68万居民，但目前因新冠肺炎住院的人有978人，其中273人接受重症监护。该市正准备腾出文化娱乐设施建立移动病房，并建立第4个移动太平间。华盛顿大学健康指标与评估研究所所长克里斯托弗·默里博士说，住院的激增往往会在接下来的几周内导致更多的死亡。

根据约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，美国目前占全球近4700万新冠肺炎确诊病例的四分之一以上，约占全球新冠肺炎死亡人数的五分之一。

(责编：崔越、刘洁妍)
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