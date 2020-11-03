中国与东盟官员学者举行研讨会探讨疫情下经济复苏合作问题

人民网雅加达11月2日电（记者张杰）2日，由中国驻东盟使团和中国—东盟关系协调国菲律宾常驻东盟使团共同主办，印尼外交政策协会承办的“加强疫情之下经济复苏合作”视频研讨会在雅加达举行。这是“中国—东盟关系雅加达论坛”在2020年的第三场活动，中国驻东盟大使邓锡军与印尼前贸易部长瓦加万、菲律宾常驻东盟代表诺埃尔大使、印尼外交政策协会创始人印尼前驻美大使迪诺出席活动并致辞，来自中国和东盟国家的专家学者参加会议讨论。

邓锡军大使在致辞中表示，中国与东盟在初期以疫情防控为重心加强合作的基础上，越来越多围绕促进地区经济复苏开展密切合作，再次在本地区乃至全世界树立了深入抗疫合作的典范，也彰显了中国和东盟作为全球抗疫示范区、经济复苏助推器的重要作用。双方不断加强高层沟通，为携手抗疫、共谋发展提供战略引领、指明合作方向。双方共推复产复工，开通“快速通道”和“绿色通道”，稳定地区产业链、供应链，增添地区动能。双方保持经贸合作韧性，贸易和投资额逆势上扬，东盟成为中国最大贸易伙伴，中国对东盟国家直接投资同比增长76.6%。双方共同推进高质量“一带一路”建设，重点基建项目不断取得新进展，助力当地经济复苏。

邓大使指出，中国科学统筹疫情防控和经济社会发展，有力推动经济稳定恢复增长，主要经济指标持续向好，充分显示了中国经济的强大活力。中国政府提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中共十九届五中全会刚审议通过了对“十四五”规划和2035年远景目标的建议，进一步增进了外界对中国发展的信心。东盟是中国近邻和重要合作伙伴，最有条件和希望在中国新发展格局中抢占先机，扩大互利共赢，实现经济复苏。

邓大使表示，中方愿与东盟加强协调，密切合作，着眼疫情长期化、防控常态化的新形势，共同推动地区抗疫和经济复苏进程，打造更加紧密的命运共同体。一是夺取疫情防控最终胜利。中国将切实履行在疫苗研发成功并投入使用后作为全球公共产品的承诺，优先考虑包括东盟国家在内的发展中国家需求，帮助东盟彻底战胜疫情。二是加强发展战略深入对接。中方愿同东盟国家深化“一带一路”合作，与粤港澳大湾区协同发展，与陆海新通道加强联通，加快推进互联互通项目建设。三是培育经济合作新增长点。中方将同东盟方共同推进数字经济、智能制造、5G、大数据、智慧城市等新兴领域合作，推动中国—东盟蓝色经济伙伴关系建设。四是巩固地区多边合作共识。中方愿同东盟国家共同落实好自贸区升级《议定书》，继续坚持团结协作的亚洲价值观，坚定践行多边主义和合作共赢理念，维护全球自由贸易体制，推动年内签署《区域全面经济伙伴关系协定》。

印尼前贸易部长瓦加万表示，东盟—中国友好合作历史悠久，源远流长。新冠疫情给全球经济带来严重危害，东盟和中国应共同坚持多边主义，在普惠金融体系、旅游业、互联互通、应对气候变化、减少碳排放、促进可持续发展等领域持续加强合作。

菲律宾常驻东盟代表诺埃尔表示，前一阶段东盟和中国共同抗疫效果显著。面对新冠肺炎疫情给地区和世界经济造成冲击，东盟和中国不仅加强疫苗合作，同时共推复产复工，力促地区经济全面复苏。东盟和中国是紧密合作伙伴，相信在双方共同努力下，将在全球树立经济复苏典范。

与会专家学者围绕双方如何加强合作共促经济复苏、地区经济复苏面临的机遇和挑战、后疫情时代如何实现地区经济可持续、创新和有韧性的增长目标进行深入讨论。专家学者一致认为，双方可在共促地区及世界经济复苏方面发挥关键作用，并提出具体建议对策。

印尼外交政策协会创始人迪诺在总结谈话中表示，东盟和中国是好邻居、好朋友、好伙伴。期待双方将在共同抗疫成果的基础上，继续深化合作，促进地区经济在后疫情时代实现强劲、可持续复苏，为地区和世界民众带来福祉。

邓大使在活动中还就《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、中国—东盟疫苗合作、产业链和供应链合作等回答专家学者和媒体记者提问。

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