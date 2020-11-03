中国创新指数再创新高（锐财经）

日前，中国设计红星奖（诸暨）产品设计大赛在浙江省诸暨市开启现场实物评审。为推动袜业“设计+科技”的创新，今年的主题聚焦袜业，共有387件拥有外观设计专利的作品入围实物终评。

江 汉摄（新华社发）

国家统计局日前发布测算结果显示，2019年中国创新指数达到228.3，比上年增长7.8%，延续较快增长态势。国家统计局社科文司统计师李胤指出，2019年中国创新环境明显优化，创新投入稳步提高，创新产出大幅提升，创新成效进一步显现，创新发展新动能不断增强。

创新环境明显优化

测算结果显示，2019年，在4个创新分领域的21个指标中，有19个指标指数比上年有所提高。其中，享受加计扣除减免税企业占比、百家企业商标拥有量、发明专利授权数占专利授权数的比重及万名科技活动人员技术市场成交额等4个指标指数均实现两位数增长。

创新能力迅速增强，源于创新环境的不断改善。从测算结果看，2019年中国创新环境明显优化，分领域指数值达249.9，比上年增长10.5%。

财政科技投入力度不断加大。2019年，国家财政科技支出达10717.4亿元，比上年增长12.6%。

加计扣除减免政策成效显著。近年来，对企业研发费用加计扣除实施提高扣减比例和扩大适用范围的相关政策不断出台落地。2019年，受惠的规模以上工业企业为5万家，比上年增长43.2%；研发加计扣除减免税达1399.7亿元，首次超千亿元。

“中国创新指数的走势表明，2019年我国深入实施创新驱动发展战略成效显著，创新发展新动能加速聚集，对推动高质量发展的支撑引领作用持续提升。”李胤表示。

研发投入增长较快

创新驱动发展战略实施以来，创新投入不断增加，与发达国家的差距逐年缩小。从测算结果看，2019年，分领域指数值为199.1，比上年增长3%。

研发投入保持较快增长。2019年，中国R&D（研究与试验发展）经费投入达22143.6亿元，比上年增长12.5%，连续4年实现两位数增长，投入总量稳居世界第二位；投入强度（R&D经费与GDP之比）为2.23%，比上年提高0.09个百分点，已超过2018年欧盟15国平均水平，与美国、日本等发达国家的差距逐年缩小。2019年，中国R&D人员全时当量达480.1万人年，保持全球第一，比上年增长9.6%，增幅为近7年来最高；每万人口中的R&D人员全时当量为34.3人年，增长9.2%。

基础研究经费快速增长。李胤表示，持之以恒加强基础研究是提升原始创新能力的关键。2019年，中国基础研究经费为1335.6亿元，比上年增长22.5%，增速为近8年来最高。

企业创新主体作用持续稳固。2019年，中国企业R&D经费达到16921.8亿元，比上年增长11.1%。企业R&D经费对全社会R&D经费增长的贡献为68.5%，拉动全社会R&D经费增长8.6个百分点。

创新产出成果丰硕

从测算结果来看，创新投入得到了相应的回报。2019年创新产出大幅提升，分领域指数值达295.3，比上年增长11.8%。

创新产出成果丰硕。2019年，中国国内专利授权数为247.4万件，比上年增长6.0%；发表科技论文195万篇，增长6.0%；专利和论文产出水平不断提高。

技术市场发展迅速。2019年，中国技术市场成交合同金额达22398.4亿元，比上年增长26.6%。李胤分析，技术交易额不断创出新高，表明技术成果转移转化通道正加速打通，技术市场发展环境进一步优化。

创新成效进一步显现，分领域指数值为168.8，比上年增长3.1%。

新产品销售占比再创新高。2019年，中国大中型工业企业实现新产品销售收入16.6万亿元，与主营业务收入之比为24.9%，比上年提高1.4个百分点，占比创2005年以来的新高。

能耗水平持续下降。据初步核算，2019年，中国能源消费总量为48.7亿吨标准煤，比上年增长3.3%；煤炭消费量占能源消费总量的57.7%，比上年下降1.3个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的23.4%，比上年提高1.3个百分点。

“虽然我国科技创新实力不断提高，但基础科学研究短板依然突出，关键核心技术受制于人的局面尚未得到根本性改变。”李胤表示，下一阶段，要继续深入实施创新驱动发展战略，持续改善科技创新生态，激发创新创造活力。

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