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游览飞行解难题（全球抗疫进行时）

本报驻日本记者  刘军国

2020年11月03日05:58  来源：人民网－人民日报
 

　　近期，日本一些航空公司陆续推出游览飞行航班。傍晚，游客从东京成田机场起飞，在飞机上一边观赏窗外夜景，一边品尝由名厨烹饪的美味食品。这趟游览飞行持续约3个半小时，商务舱价格为每人3.9万日元（1美元约合104.7日元），双人靠窗经济舱座位的价格为4.8万日元。飞行结束后，返回成田机场的乘客还会获得搭乘证书作为纪念。

　　由于新冠肺炎疫情在全球蔓延，很多航线相继停运，各国航空公司面临巨大经营压力。据统计，目前，日本各大航空公司90%的国际航线以及40%的国内航线停飞或减航。尽管没有飞行任务，但出于日常维护需求，客机必须定期飞行，以免发生故障。为了维护飞机性能并增加营业收入，日本航空、全日空等航空公司近日相继推出游览飞行服务。乘客只需支付一笔费用，在确保遵守疫情防控措施的前提下，就可以乘坐飞机在空中“兜风”，欣赏舱外美景。

　　今年8月，全日空航空公司率先使用全球目前最大客机——空客A380开启空中游览飞行。疫情发生前，空客A380常执飞东京至夏威夷航线。该航线目前处于停飞状态，飞机也被闲置。推出游览飞行航班后，飞机从成田机场出发，围绕富士山、名古屋、三宅岛上空飞行一周，90分钟后返回。该游览线的经济舱最低价格为1.4万日元，头等舱为5万日元，350个座位很快销售一空。

　　39岁的藤冈德体验了空中游览后表示感觉不错。他平时很少有机会乘坐空客A380，这次游览飞行让他得偿所愿。

　　日本樱美林大学教授户崎肇认为，航空公司推出的游览飞行服务可能会发展成一个新市场。对航空公司和游客来说，这是一次互利共赢的尝试。航空公司可以充分利用闲置客机，以免因长时间停用导致飞机出现故障；游客则可以获得难得的空中游览体验。游览飞行服务给了人们机会，重新发现并享受乘坐飞机的乐趣。

　　（本报东京11月2日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年11月03日 17 版）
(责编：马昌、胡永秋)
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