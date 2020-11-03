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沙特发布国家数据和人工智能战略

本报驻埃及记者  景  玥  黄培昭

2020年11月03日05:58  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，沙特阿拉伯发布了一项国家数据和人工智能战略。根据该战略，到2030年，沙特将在人工智能领域吸引约200亿美元的国内外投资、培训超过2万名数据和人工智能专家、创建300多家初创企业等。沙特数据与人工智能局主席加姆迪表示，该战略旨在进一步发展数据和人工智能产业，促进沙特经济转型。

　　今年以来，国际油价持续低迷导致海湾国家财政收入严重下滑。国际货币基金组织在不久前发布的报告中称，随着未来石油市场供需结构的变化，如果不进行持续果断的经济改革，海湾国家的石油财富到2034年将可能被耗尽，“未来10余年是海湾国家实现转型的关键时期”。

　　近年来，沙特一直努力实现经济结构多元化。2016年，政府先后推出“2030愿景”和“国家转型计划”，将数字化和人工智能列为重要内容。“2030愿景”中规定的96项战略目标，一半以上都与人工智能有关。2019年8月，沙特专门成立数据与人工智能局，负责监督国家数据管理办公室、国家信息中心和国家人工智能中心，协调推动相关战略的实施。

　　沙特还计划斥资5000亿美元，在红海沿岸打造一座名为“新未来”的智慧城市。该项目占地2.65万平方公里，重点发展人工智能和物联网，为居民提供全方位、自动化、互动型的政府服务。根据沙特官方声明，预计到2030年，“新未来”智慧城市对沙特国内生产总值的贡献至少达到1000亿美元。

　　日前在沙特召开的全球人工智能峰会上，沙特数据与人工智能局与阿里巴巴和华为等公司签署了合作协议，内容涉及智慧城市建设、阿拉伯语人工智能技术开发等。沙特表示将与中方企业携手制定人工智能人才培养计划，为沙特高校学生和研发人员提供专业培训，加强人工智能人才库建设。

　　沙特人工智能中心首席执行官图韦杰里认为，国际合作对沙特发展数字经济和人工智能非常重要。“中国在该领域的技术和经验世界领先，值得我们借鉴学习。”

　　（本报开罗11月2日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年11月03日 17 版）
(责编：马昌、胡永秋)
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