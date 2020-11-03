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南非加大基础设施投资促经济复苏（国外经济观察）

本报驻南非记者  万  宇

2020年11月03日05:58  来源：人民网－人民日报
 

　　南非总统拉马福萨近日宣布一项总额1万亿兰特（1美元约合16.3兰特）的经济复苏计划，拟通过大规模基础设施投资带动就业和经济恢复。分析认为，由于第三季度南非国内疫情得到控制，封锁政策逐步放松，南非经济将出现一定程度复苏。

　　这项计划以基础设施建设为重点，投资水利、能源、卫生、住房、道路、教育及公共交通等领域，旨在刺激经济增长，带动其他行业发展。计划实施后有望创造约80万个工作岗位，拉动经济增长3%。拉马福萨还宣布，将疫情特别补助金的发放期限延长3个月。

　　根据南非统计局的数据，南非经济2019年下半年开始陷入衰退，电力短缺导致矿业、制造业及商业均受到影响。疫情让南非经济雪上加霜。数据显示，南非第二季度国内生产总值环比萎缩51%，同比下跌超过16%。

　　今年4月，南非政府推出总额5000亿兰特的社会救助与经济支持计划，旨在帮助企业和民众渡过难关。受疫情影响，南非有超过400万民众失业；政府通过失业保险基金，向失业人员发放了超过400亿兰特的救助款。此外，政府还向500多万民众提供疫情特别补助金；减免企业税收逾700亿兰特。

　　目前，随着疫情形势趋于平稳，南非的工商业活动陆续恢复正常。法国巴黎银行近期发布的报告显示，截至8月底，南非制造业生产及批发、矿业及零售业的数据总体超出预期。南非斯塔德投资公司首席经济学家阿克曼认为，随着经济活动重新开放，南非可能会在第三和第四季度出现V形复苏。

　　（本报约翰内斯堡11月2日电） 

　　


　　《 人民日报 》（ 2020年11月03日 17 版）
(责编：马昌、胡永秋)
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