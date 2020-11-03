欧盟多措并举打击恐怖主义（国际视点）

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近期，法国多地接连发生数起暴力袭击事件，再次敲响了恐怖主义威胁的警钟。为打击恐怖主义，欧盟近年来采取了不少举措，但当前局势表明，欧洲仍面临着恐怖袭击的威胁，从根源上消除恐怖主义和极端主义仍是严峻挑战。

10月31日，法国东南部城市里昂发生一起枪击事件，一名教堂神职人员中弹，伤势严重。这是半月内法国发生的第三起恶性袭击事件，引发欧洲和国际社会高度关注。

持续面临恐袭压力

10月29日，一名男子在法国尼斯圣母大教堂附近持刀袭击他人，造成至少3人死亡、数人受伤。10月16日，法国一名中学教师在巴黎近郊的孔夫朗—圣奥诺里讷市街头遭持刀凶徒杀害。法国国家反恐检察院正在对这两起案件展开调查。

欧盟领导人10月29日发表声明，对法国恐怖袭击事件予以“最强烈的谴责”，并呼吁世界各国领导人共同努力，增进社区和不同文化间的对话和理解。

近年来，欧洲持续面临恐怖主义威胁。今年8月，法国内政部长达尔马宁透露，法国发生恐怖袭击的风险很高，被警方记录在案并受到监控的极端主义嫌疑分子达到8132人。欧洲刑警组织日前公布的《2020欧盟恐怖主义形势和趋势报告》显示，2019年欧盟与英国境内共发生各类恐怖袭击119起，逮捕犯罪嫌疑人1004名，恐怖袭击共造成10人死亡、27人受伤。欧盟认为，相比境外受训后回流的恐怖分子，本土恐怖主义威胁越来越大，去极端化任务艰巨。

新冠肺炎疫情发生以来，欧盟境内恐怖主义传播转向互联网的趋势更加突出。针对10月16日的中学教师遇害案，达尔马宁认为，社交媒体煽动对遇害教师的仇恨，是行凶者实施袭击的直接诱因之一。

欧洲政策中心分析师伊万诺·迪卡洛分析认为，新冠肺炎疫情发生以来，欧洲遭受冲击严重，国际恐怖组织利用民众对疫情的恐惧和忧虑心理，宣扬极端思想，给欧洲社会造成新的威胁。有证据显示，基地组织和“伊斯兰国”都加大力度来招募恐怖分子，尤其是通过互联网及社交媒体平台。

此外，由于社交限制等政策的实施，参与反恐怖主义和反极端主义的教师、志愿者等群体与高危人群面对面交流的机会大幅减少，阻止极端思想传播和恐怖行动难度更大。在当前疫情蔓延的背景下，民众焦虑感上升，也不利于遏制极端思想蔓延。

出台系列反恐措施

欧洲刑警组织执行主任凯瑟琳·德波勒指出，国际恐怖主义、极端思想都严重威胁着欧盟的安全。比如2019年新西兰克赖斯特彻奇恐袭发生之后，欧洲极右势力和民粹主义思想回潮，欧盟内部种族歧视和排外情绪明显抬头。

为了应对恐怖主义威胁，欧盟制定了全方位打击恐怖主义的措施，在全球、欧盟、成员国和社区层面出台了一系列反恐和去极端化措施。

在全球层面，欧盟在反恐领域支持多边主义，积极参与联合国框架下的反恐行动，为阿富汗、伊拉克、叙利亚等热点地区国家战后重建和人道主义救援提供了大量资金。今年6月，欧盟宣布加强同西巴尔干、中东、北非等关键地区国家以及国际组织的对话合作，聚焦去极端化，阻止恐怖分子借助互联网和新技术传播极端信息，开展反洗钱行动，试图从根源上阻断恐怖主义的渗透。

在欧盟层面，欧盟制定了“阻止、保护、追踪、应对”反恐政策四大支柱，涵盖预防、打击等反恐全链条，在反洗钱、入境检查、情报分享等领域进行密切合作。今年公布的《欧盟安全联盟战略2020—2025》提出综合安全的概念，注重部门和机构之间、成员国之间的协调，并将打击恐怖主义作为重点。

针对互联网和社交媒体传播极端思想的问题，2019年4月，欧洲议会通过了《关于解决在线传播恐怖主义内容的规则》，打击出于恐怖主义目的而滥用互联网托管服务的行为。目前，欧洲议会正在讨论《防止互联网恐怖信息传播监管法案》，有望在年内通过。法案草案规定，有资质的欧盟机构可以要求在整个欧盟范围内删除互联网恐怖主义信息。媒体评论称，法案如获通过，将成为欧盟应对网络恐怖主义言论的一部重要法律。

在成员国层面，多数国家制定了反恐战略，出台去极端化措施。法国、比利时、奥地利、丹麦等国禁止在公众场合蒙面。在社区层面，荷兰阿姆斯特丹等地通过增加就业机会、社区矫正等措施，努力遏制恐怖主义和极端思想传播。

反恐行动任重道远

分析认为，欧洲长期面临恐怖主义威胁，有着深刻的地缘政治、社会经济根源。恐怖主义同种族歧视、经济社会不公、文化冲突等因素紧密交织，从根源上消除恐怖主义将面临不少挑战。

从地缘政治来说，欧洲靠近局势动荡的中东，欧洲多国追随美国参与阿富汗和伊拉克战争，使得欧洲容易成为恐怖分子袭击的目标。此外，欧洲境内有大批难民和移民，欧盟边境管理长期处于宽松状态，申根区内可以自由流动，这为恐怖分子和极端分子流动提供了条件。

欧洲极右势力及民粹主义兴起，加剧了欧洲本已存在的种族歧视、排外情绪。他们通过互联网传播针对特定群体的仇恨信息，令这些群体更容易成为社会问题的“替罪羊”。欧盟反恐协调员吉勒·德凯尔肖韦今年以来多次警告说，仇恨言论、反犹主义、阴谋论、技术恐惧论引发的“新型恐怖主义”是潜在威胁。他认为，形形色色的极端思潮都有可能引发极端行为，最终演变成恐怖袭击。

难民和移民是欧洲国家中收入低、失业率高的群体。当前，更多移民处于失业、半失业状态，生活遇到困境，对未来的担忧情绪上升，对经济社会不平等的不满增加。法国国内安全总局局长尼古拉·勒纳认为，人们在隔离状态下如果受到极端思想煽动，会加速形成极端行为。

柏林社会科学研究中心针对德国、法国、荷兰等国难民和移民的研究显示，大多数移民和难民希望保留自己的信仰和生活习惯，移民潮会对当地的社会、经济和文化造成一定冲击。

位于柏林的非政府组织“反极端主义项目”执行主任大卫·易卜生认为，未来应该从欧盟及成员国层面持续发力，使用数字化技术，自动屏蔽网络恐怖主义和极端信息，当前很多国家的工具依然不足。

英国广播公司分析称，近年来包括法国在内的欧洲社会围绕言论自由、世俗主义和宗教问题产生的观念分歧和社会撕裂日益表面化。经济失序、文化冲突和社会思潮动荡的大背景下，欧洲反恐行动依然任重道远。

（本报布鲁塞尔11月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月03日 17 版）

(责编：马昌、胡永秋)