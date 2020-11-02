遂宁，一座“城在水中、水在城中”的文化之城

圣莲岛风光

人民网遂宁11月2日电（陈思）涪江纵贯全境、穿城而过，造就了遂宁市“城在水中、水在城中”的西部水都风貌。水，赋予遂宁灵气，更为遂宁增添了一分休闲姿态。

遂宁中心城区14.8平方公里的观音湖中，有一座圣莲岛。这个曾经布满砂石的江心岛，经过河道疏浚、覆土植绿等生态化改造，已成为遂宁人的城市休闲新地标。清晨，不少当地人会沿着圣莲岛一周5.2公里的健身步道休闲健走；周末，携一家老小登岛观赏“世界荷花博览园”里23个国家和地区700多个品种的荷花争相绽放。

休闲度假作为人们对美好生活的新需求，逐渐成为大众旅游的新模式。根据近日发布的《遂宁市全域休闲旅游规划》，遂宁将构建“一核三区一环”空间布局，打造中心城区滨水度假极核区、大英时尚浪漫度假区、射洪探秘寻宗度假区、蓬溪书乡绿韵度假区，建设173公里乡村休闲旅游大环线，目标是建设“具有滨水休闲特色的休闲度假一线城市”，力争到2025年实现旅游收入突破1000亿元，旅游新增就业占当年新增就业比例达30%。

大约1.5亿年前地球的两次造山运动，在四川省形成了地下古盐湖。近年来，遂宁市大英县因地制宜地将盐卤文化及盐卤资源应用于旅游产业发展，在北纬30度打造出“中国死海”奇观。

“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下！”一首《登幽州台歌》让唐朝诗人陈子昂名声大噪，而在他的家乡遂宁射洪，“诗酒文化”“廉洁文化”正在成为内涵丰富的文化旅游新标签。

遂宁本不产瓷器，却有一座宋瓷博物馆。1991年，遂宁金鱼村宋代窑藏瓷器震撼面世，出土了近千件精美的瓷器。在四川宋瓷博物馆，品味观摩中国瓷器三大国宝之一的荷叶盖罐，亲手体验制陶工艺，为休闲度假增添一份雅趣。

青釉荷叶形带盖瓷罐

截至目前，遂宁共有世界荷花博览园、子昂故里文化旅游区、中国死海旅游度假区、观音湖湿地公园、龙凤古镇景区、中华侏罗纪探秘旅游区、七彩明珠景区、中国观音故里旅游区8家国家4A级景区。2019年，在休闲度假产业的直接推动下，遂宁共接待游客5831.41万人次，同比增长17.3%，实现旅游收入同比增长20.54%。今年国庆中秋假日期间，全市共接待游客376.64万人次，同比增长35.9%，休闲体验游成为主流。

得天独厚的自然生态、韵味悠长的文化底蕴，拥有“全国文明城市”“全球绿色城市”“中国优秀旅游城市”“全国十佳生态休闲旅游城市”等城市名片，并不是遂宁打造“休闲度假一线城市”全部的底气所在。

遂宁正在构建以休闲度假产业为核心的“4+6”现代服务业产业体系。“十三五”以来，全市服务业占GDP的比重由2015年的28.4%增长到2019年的40.5%。2019年，遂宁市服务业增加值实现545.2亿元，同比增长9.8%，增速居四川省首位，为休闲度假产业发展提供强有力支撑。

随着成渝地区双城经济圈建设上升为国家战略，地处成渝地区双城经济圈发展轴心、巴蜀文化旅游走廊中心的遂宁，区位优势更加明显。紧紧围绕打造“休闲度假一线城市”的目标，遂宁不断培育休闲度假产品，持续丰富休闲度假业态，建立健全区域文旅融合发展机制，深化川渝毗邻地区文化旅游一体化发展，遂宁国际诗歌周、涪江文化艺术节等一批品牌活动搭建起川渝地区重要的文化交流平台。

今年9月在遂宁举行的2020中国休闲度假大会上，首次提出了“新休闲与美好新生活”理念和“休闲度假一线城市”概念。巴蜀山水间，休闲遂宁行。依托良好的生态本底、扎实的休闲产业基础、独特的交通区位优势，遂宁打造主客共享的养心休闲城市魅力日益彰显。

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