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德执政党基民盟明年1月将选出新党首

2020年11月02日09:42  来源：新华网
 

德国执政党、总理安格拉·默克尔所属的基督教民主联盟（基民盟）10月31日宣布，基民盟定于明年1月中旬选出新任党主席。

基民盟秘书长保罗·齐米亚克10月31日晚在社交媒体推特写道，三名党主席候选人弗里德里希·默茨、阿明·拉舍特、诺贝特·勒特根同意明年1月中旬举行基民盟党代表大会，选出新任党主席。

齐米亚克说，三名候选人都倾向于举行现场会议，如果情况不允许，可以举行线上会议和表决；基民盟领导层定于12月4日敲定党代会举办细节。

由于德国新冠疫情反弹，基民盟10月26日决定推迟原定12月4日举行的党代会。路透社报道，这一决定引发基民盟内部分歧，候选人默茨表达不满，称党内一些掌权人士反对他出任党主席。

齐米亚克在推特写道：“基民盟内部团结对德国重要，尤其在这样的艰难时期。”

路透社报道，民意调查显示默茨比另两名候选人更受基民盟成员们欢迎，但基民盟精英层青睐拉舍特。

默茨曾是欧洲议会议员，一度投身商界、在多家企业高层任职。拉舍特是北莱茵-威斯特伐利亚州州长、基民盟5名副主席之一。勒特根曾任默克尔政府的环境部长和基民盟副主席，是基民盟党内外交事务专家。

默克尔2000年至2018年担任基民盟主席，2005年至今担任德国总理。基民盟和基督教社会联盟（基社盟）组成联盟党，与德国社会民主党联合执政。默克尔两年前宣布不会在2021年德国联邦议院选举中参选总理。

安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔2018年接替默克尔出任基民盟主席。这名现任国防部长今年2月宣布将辞去党主席职务。

下一届德国联邦议院选举最迟2021年10月24日举行。出任基民盟主席被视为接替默克尔成为德国总理的必经一步。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)
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