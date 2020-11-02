柬埔寨中国商会向柬干拉省捐赠救灾物资

人民网曼谷11月1日电（记者赵益普）11月1日上午，柬埔寨中国商会率主要成员单位代表前往柬埔寨干拉省向当地受灾民众发放生活救济物资。近日，干拉省发生大范围洪涝灾害，许多民众缺乏基本生活物资。中国商会向干拉省干拉斯登县高登乡1000余户受灾家庭捐赠了25吨大米、6000瓶鱼露、10000听鱼罐头、12500支口罩等救灾生活物资。

柬埔寨救灾委员会副主席洪萨摩表示，此次中国商会帮助干拉省1000户受灾家庭解决燃眉之急，再次增进了柬中两国人民之间的深厚友谊，柬埔寨救灾委员会和受灾家庭衷心感谢中国商会的捐赠义举，同时也感谢在柬中资企业对柬政府抗击疫情的支持。

柬埔寨中国商会会长敬骏表示，中国企业在柬埔寨众多领域都有投资和经营，为柬埔寨经济社会发展贡献了巨大贡献。本次捐赠一方面是柬埔寨中国商会对柬埔寨人民深厚的感情，另一方面也是在柬中资企业的社会责任。希望柬埔寨人民能早日重建家园，柬埔寨中国商会及中资企业会继续努力，共同推动柬埔寨经济社会和人民共同发展。

中国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞邬国权表示，柬埔寨洪涝灾害发生以来，中国驻柬使馆及在柬华人华企感同身受，已有不少中资机构、企业和商会积极参与到抗洪救灾救援中，以各种方式表达他们的支持。本次柬埔寨中国商会联合柬埔寨救灾委员会再次组织赈灾活动，希望捐赠物资有助于柬埔寨人民解决生活实际困难，更好地帮助柬埔寨人民度过难关。

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