中国驻法国大使卢沙野发表署名文章：蓝图已绘就  阔步再向前

人民网巴黎11月1日电（记者李永群、葛文博）11月1日，中国驻法国大使卢沙野通过使馆网站等网络平台以中法双语发表署名文章《蓝图已绘就，阔步再向前》，全文如下：

10月26日至29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议胜利召开。这是中国在“十三五”规划目标任务即将完成、全面建成小康社会胜利在望的重要时间节点召开的一次十分重要的会议。会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，对二〇三五年目标和“十四五”时期经济社会发展作出了系统谋划和战略部署。《建议》的核心要义体现在新发展阶段、新发展理念和新发展格局上，提出以推动高质量发展为主题、以深化供给侧结构性改革为主线，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

面对新冠肺炎疫情带来的严峻风险挑战，中国砥砺奋进，御风前行，在疫情防控和经济恢复方面均走在世界前列。中国前三季度经济增长由负转正，第三季度增长4.9%。世界银行和国际货币基金组织分别将中国今年的经济增长预期调高至2%和1.9%。多家权威国际机构预测中国将是今年唯一实现正增长的主要经济体。国庆和中秋双节期间，中国有近7亿人次出行探亲访友旅游。今年中国电影票房收入超过20亿美元，首次超过北美，跃居全球首位。

中国经济加速企稳回暖也为全球经济复苏提供了更有韧性、更具活力、更可持续的发展动能。2019年中国对世界经济增长的贡献率高达32.4%，继续领跑全球各经济体。面对疫情肆虐，中国成为跨境投资的“避风港”。今年9月，中国实际使用外资同比增长25.1%，连续6个月实现正增长。今年前9个月，在华新设立外商投资企业达2.6万家，外商投资企业利润再投资以美元计同比增长25.5%。今年前6个月，中欧班列运输进出口货物同比增长30%。今年第三季度，中美贸易额同比增长16%，奔驰和宝马汽车在华销量分别同比增长23％和30％。施耐德电气宣布在中国厦门、北京、西安等地开展新的投资项目。中国欧盟商会报告显示，仅11%的受访企业考虑迁出中国或改变投资计划，接近10年来最低水平。

中国共产党十九届五中全会提出在“十四五”时期实现经济发展取得新成效、改革开放迈出新步伐、社会文明程度得到新提高、生态文明建设实现新进步、民生福祉达到新水平、国家治理效能得到新提升的主要目标。中国拥有14亿人口、9亿劳动力、4亿中等收入人群、1.2亿市场主体，正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展阶段，内需空间广阔，外贸潜力巨大。我们欢迎世界各国更多参与中国经济建设。今年中国营商环境排名已跃至世界第31位。中国在盖洛普民调公司发布的全球法律与秩序指数排名中高居全球第三。不久前闭幕的广交会吸引了来自世界各国的近2.6万家企业，上线展品超过240万件。中国正在推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。我们坚持把扩大内需作为战略基点，充分挖掘国内市场潜力，既拉动国内经济增长，又为世界各国创造更大市场机会。再过几天，第三届中国国际进口博览会即将拉开帷幕，我们真诚欢迎包括法国在内的各国企业踊跃参会，共襄盛举。

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