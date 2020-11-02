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加速基建项目  推动创造就业

墨西哥多策并举促经济复苏（国外经济观察）

本报驻墨西哥记者  刘旭霞

2020年11月02日06:13  来源：人民网－人民日报
 

　　墨西哥总统洛佩斯日前表示，墨西哥经济有望在今年底实现V形增长。自墨西哥政府5月陆续推出复工复产措施后，墨西哥经济出现向好势头。6月以来，墨西哥出口已维持3个月正增长。工业活动指数在连续4个月下降后，于6月首次实现环比增长，并于7月环比增长6.9%。消费者信心指数也在7月环比上升2.4%。

　　多家金融机构预测，墨西哥2020年国内生产总值降幅在8%以上。受疫情影响，经济下滑导致大量人口失业，贫困人口增加。墨西哥上半年吸引外国直接投资179.69亿美元，同比下降0.7%，创下2014年以来最大降幅。

　　为应对疫情冲击，墨西哥政府4月推出11项计划，包括减少政府支出，增加6225亿墨西哥比索（1美元约合21.17墨西哥比索）预算用于社会保障项目、向贫困人口和中产阶层提供300万份贷款，以及推动玛雅铁路、墨西哥城至托卢卡城际列车、多斯博卡斯炼油厂项目建设等。该计划将创造200万个新就业岗位，惠及2500万个家庭。

　　日前，墨西哥政府还宣布改革现有养老金体系，将工人养老金提高40%。此举将使2000万人享有更多福利。墨西哥政府与企业界近日在首都墨西哥城签署协议，启动总额约2973.4亿墨西哥比索，涵盖通信、运输、能源、旅游、供水、卫生和环境等领域的39个基础设施建设项目，预计可创造约19万个就业岗位。洛佩斯表示，公共和私人部门将共同努力推动经济复苏。

　　金融机构相继推出纾困措施。墨西哥央行已多次下调基准利率，从年初的7.25%下调至目前的4.25%，为金融体系注入更多流动资金。国家劳动者住房基金委员会宣布，将提供1万份每笔可高达52万墨西哥比索的贷款用于房屋改善，以促进建筑行业发展。墨西哥贸易委员会联合美洲开发银行旗下美洲投资公司，发放3万份总金额达120亿美元的贷款，帮助中小微企业融资。

　　旅游业是墨西哥重要经济支柱之一。墨西哥旅游部日前推出“2020—2024旅游部门计划”，旨在促进旅游目的地和旅游市场的均衡、多样化和可持续发展。

　　经济学家认为，墨西哥疫情尚未得到完全控制，政府债务水平较高，实现经济长期复苏还面临艰巨挑战。

　　（本报墨西哥城11月1日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年11月02日 16 版）
(责编：马昌、杨光宇)
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