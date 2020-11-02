全球自动化和数字化趋势正加速发展（国际视点）

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疫情防控期间，全球工业自动化与数字化趋势加速推进。多国积极出台产业措施，加大教育培训力度，提高企业竞争力，以抓住新的产业变革机遇。

世界经济论坛日前发布的《2020年未来工作报告》称，全球自动化和数字化趋势正加速发展。目前，全球超过80%的企业正在加速布局，推进工作流程数字化，而50%的企业则希望加快实现部分岗位的自动化。报告预测，未来5年，科技驱动的自动化浪潮将创造9700万个新就业机会，各国应加大对员工“再培训”和“技能提升”力度。

自动化和数字化技术大显身手

日本机器人工业协会的报告显示，今年第二季度日本机器人出口数量同比增长13%。在欧元区，计算机编程领域的就业人数不降反升。美国国际贸易委员会的数据显示，今年前8个月，美国商品进口同比减少11%，但工业机器人进口增长5%。

通过与人工智能公司Brain Corp的合作，美国零售企业沃尔玛旗下的山姆俱乐部，计划在今年秋季向其门店继续布置372台新的自动地板清洁器，而这些小机器人还附带一个功能——分析货架库存。沃尔玛公司表示，出于疫情防控需要，购物者日益青睐与他人接触较少的购物体验，机器人和人工智能能够提供更好解决方案，帮助降低成本。

在送餐、分发快递、测量体温、核酸采样等领域，自动化和数字化技术也大显身手。国际电气电子工程师协会评论指出，机器人已经成为疫情防控不可或缺的“一线工作者”，在医院、办公室和城市发挥了关键作用。

丹麦蓝海机器人公司生产的UVD消毒机器人和服务机器人成了欧洲多家医院的“网红”，这款机器人装载的紫外线照射灯射出的紫外线光束可以通过破坏细菌、病毒和其他有害微生物的脱氧核糖核酸和核糖核酸，消杀99.99%的病原体。UVD消毒机器人仅用10分钟就可以消杀一间房屋，并且可以避免人工消毒带来的感染风险。

疫情防控期间，日本椿本集团的自动分拣和传输设备需求猛增，该公司还与初创科技企业合作，研发线上卡车运输交接系统，司机无需接触即可完成货物交割，节省时间，也减少了接触传染风险。据日本媒体报道，未来日本对无人自动化系统的需求将持续增加，到2025年，仅下一代物流系统的需求就将达到6510亿日元（1元人民币约合15.6日元）。

出台政策助力新技术应用

国际机器人联合会预计，全球在岗的专业服务机器人数量今年将增长38%，并且在未来两年保持继续增长的势头。从2020年到2022年，全球范围内将新安装约200万个机器人。管理咨询公司普华永道的研究显示：“人工智能、机器人和其他形式的智能自动化将带来巨大的经济效益，到2030年将为全球贡献15万亿美元的产值。”一些国家积极出台相关政策，为自动化变革提供了重要推动力。

机器人在日本的应用场景越来越丰富，从企业生产线到物流、教育、服务等都能看到机器人的身影。为推动自动化发展，日本政府近年来出台了《第五期科学技术基本计划》《人工智能战略2019》等文件，希望以智能化提升民众生活水平、强化日本企业竞争力。

疫情防控期间，欧盟委员会专门发起“欧洲共同应对新冠肺炎疫情人工智能和自动化倡议”，征集应对疫情的自动化解决方案，希望能够立即或者在中短期内将自动化和人工智能技术投入疾病预防、诊断、治疗。欧盟委员会认为，人工智能医生、医护机器人、自动仓库、无人驾驶汽车等技术将改变人们的生活，而在未来整个欧盟将进一步加速实现工业自动化和数字化。

今年10月，欧盟公布的最新版“数字欧洲”项目显示，欧盟将投资6亿欧元，用于为欧盟范围内的数字行业培训约25.6万人，其中将设立160个新硕士学位，培训8万名数字专家，并通过短期培训项目为其他行业培训15万数字化人才。此外，欧盟要求成员国将“数字化转型”融入经济恢复全过程，以拓展数字化新机遇。

产业变革催生新就业机会

诺贝尔经济学奖得主、哥伦比亚大学资本主义和社会中心主任埃德蒙·菲尔普斯日前表示，人工智能不仅带来了“加法”机器人，还带来了提高工人生产效率的“乘法”机器人。菲尔普斯同时指出，需要充分考虑智能化的短期和中长期后果，推出相关政策，制定相关法律和程序来规范机器人的使用。

经济学家们认为，数字化和自动化技术的大规模运用和推广为各国就业带来了新的机遇和挑战。未来，各国应该针对新的需求，加大教育、培训力度，不仅可以避免出现“机器替代人”的情况，还可以创造更多高质量就业岗位。

很多人担忧，新技术将冲击劳动力市场并导致失业。有分析认为，未来5到10年，经合组织国家14%的工作将实现自动化，32%的工作将改变操作方式。在欧盟成员国，37%到69%的工作将至少有一部分可以实现自动化，还有25%的工作将因自动化的实施发生巨大变化。

不过，世界经济论坛的报告指出，数字化和自动化将带来更多新的就业机会。一方面，由于自动化等新技术的使用，现有工作岗位需求减少，简单重复劳动等低技能岗位最容易被机器所取代。预计未来5年，全球受此影响的岗位达8500万个。但同时，由于新技术投入，未来5年将创造9700万相关工作岗位，尤其是人机交互、算法等相关岗位需求激增。

欧洲智库布鲁盖尔研究所近期发布的一份研究报告认为，不管自动化和人工智能技术多么先进，高素质人才依然急缺，不仅需要管理人才，还需要大量的数据科学家、程序员、技术商业化人才。欧盟预计，96%的人经过充分培训可以找到类似或者更好的工作。“未来自动化浪潮下，劳动力市场面临的一大挑战在于，劳动者必须适应新的岗位要求，为此必须要加大培训力度。”

（本报布鲁塞尔、华盛顿11月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 16 版）

(责编：马昌、杨光宇)