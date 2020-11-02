中新社华盛顿11月1日电 题：解码美国2020大选：最后三天竞选日程透选情

中新社记者 陈孟统

10月31日，美国2020年大选进入最后3天“冲刺”阶段。特朗普和拜登两位总统候选人截然不同的竞选节奏和策略，折射出他们各自的选情考量。

“摇摆州”和“高频集会造势”是两人在竞选日程安排上的共同特点。

谋求连任的美国总统特朗普在这3天里，将赴宾夕法尼亚、威斯康星等7州举行14场竞选集会。拜登虽然在活动数量上不及对手，但也加密了行程，继续展现“深耕”宾夕法尼亚、密歇根等“关键州”之势。

由于确诊感染新冠肺炎，特朗普在10月的第一周暂停了部分竞选日程。但过去三周中，他几乎保持着一天两到三场集会的竞选节奏。11月1日和2日，他的竞选集会行程更是增加到一天5场。

美国媒体指出，大选最后阶段的竞选日程，反映出特朗普意图巩固4年前的选举成果。《国会山报》分析称，特朗普11月1日将在密歇根、艾奥瓦、北卡罗来纳、佐治亚和佛罗里达州造势，“地点都是他在2016年获胜的州”。

拜登的行程没有如此高强度，但目标明确。他10月31日首次与前总统奥巴马在密歇根同台参加竞选活动，并把最后两天日程聚焦宾州。

民主党人在大选最后阶段展现了“团结”。沃伦、桑德斯、克洛布彻等多位民主党前总统竞选人也分赴新罕布什尔、威斯康星、艾奥瓦等州为拜登助选。

美国舆论普遍认为，“眼花缭乱”的竞选日程表明特朗普正忙于捍卫自己2016年的大选成果。拜登尽管整体民调领先，但如果想赢得大选，宾州及密歇根等北部州则不容有失。

2020年美国大选，除了经济、医保、移民、种族等传统议题之外，新冠疫情无疑成为最受选民关注的话题。在竞选临近尾声之际，特朗普和拜登依然保持着各自的论调，传达出截然不同的政策立场。

特朗普10月31日在宾州举行了4场竞选集会。他表示，美国正在扭转疫情，并呼吁各州取消公共卫生限制，以促进经济复苏。同时，他再次表达新冠病毒疫苗和治疗药物即将上市的乐观预期。

拜登则在底特律发表讲话，誓言如若当选，将采取切实行动控制疫情。“我绝不会向疫情举起投降的白旗。”

据“美国选举计划”网站统计，截至10月31日，美国2020年大选提前投票的选民人数超过9100万，这一比例已达2016年大选全部选票的65%以上。

《华盛顿邮报》指出，提前投票人数达到历史性水平，凸显了美国选民尽管面临新冠疫情挑战，仍强烈希望在这场充满分歧的大选中表达自己的意见。

美联社认为，剩余3天时间，特朗普和拜登“已没有时间重塑选情”，他们将把注意力集中在自己的“基本盘”上，确保任何潜在的支持者已经投票或在大选当天投出选票。(完)

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