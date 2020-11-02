抛洒在人间的珍珠项链（国家人文地理）

游客在马尔代夫体验潜水乐趣。

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位于印度洋上的马尔代夫是亚洲面积最小的国家，因其星罗棋布的千余座海岛，成为闻名遐迩的海岛度假胜地，拥有“抛洒在人间的珍珠项链”等诸多美称。远道而来的游客络绎不绝，纷纷被这个碧波荡漾的岛国吸引。

乘船亲近自然

26组自然环礁、1192个珊瑚岛分布在9万平方公里的海域内，岛屿平均面积1-2平方公里，其中仅约200个岛屿有人居住……从天空俯瞰马尔代夫，串联的岛屿犹如汪洋上随波飘动的花环。蓝天白云、椰林树影、水清沙细，再加上赤道线上热带海洋性气候造就的四季如一的温暖，马尔代夫为游客展现出未经雕琢的旖旎风光，仿佛弥漫着尘嚣外的悠然气息。

来度假的游客往往提前规划好了行程——沙滩逐浪、海湾潜水、出海垂钓，或者仅仅是流连于热带风情的街市，享受无处不有的日光浴。作为世界知名的海岛游目的地，马尔代夫不仅有奢华的五星级酒店，还有价格亲民的度假屋可供选择。四面环海的水上屋、四面环沙的沙滩屋，都会给游客留下回归自然怀抱的美好回忆。

天堂岛、太阳岛、双鱼岛、白金岛……想要游弋其间，马尔代夫从古代沿用至今的重要交通工具——多尼船必不可少。为了在岛屿之间穿梭，当地人就地取材，用椰子树的木材打造了这种轻巧的船只。以椰树干制成利于航行的新月形船体、以椰树纤维制成缆绳和挂帆、船身涂抹天然鱼油作为防腐剂……这些都展现了马尔代夫人不断传承演进的卓越手工技艺。

“打卡”人文景点

位于卡夫环礁的马尔代夫首都马累，是国际游客登陆度假岛的中转站。由于马累面积较小，其国际机场是建在相邻的瑚湖尔岛。过去游客抵达马累机场后，需要先乘坐轮渡才能造访马累等马尔代夫城市。2018年，中国援建的马尔代夫第一座跨海大桥——中马友谊大桥正式通车，极大改善了当地的交通状况。

中马友谊大桥跨越马尔代夫嘎杜海峡，总长2公里，主桥760米。在33个月的超短工期内，中马两国工程人员在一望无垠的碧波间打下形如振翅海鸥的V型墩，顶着强烈涌浪的冲击架起了长桥。主桥的拱形结构，继承了中国传统桥梁的建造工艺；桥头的景观采用犹如清真寺穹顶的弧形拱门，散发着浓郁的伊斯兰风情。大桥为隔海相望的马尔代夫民众带来了生活工作的便利，“圆了马尔代夫人的桥梁梦”。

有了中马友谊大桥，游客可以乘车轻松穿行马尔代夫的主要城市。用5分钟车程从机场抵达马累岛后，“打卡”人文景点的行程可以立刻展开：庄严肃穆的星期五清真寺里，许多墙面刻满玲珑的浮雕；独立广场上椰树参天，还有鸽子自由飞翔；想要了解马尔代夫的历史，不仅可以走进马尔代夫博物馆，在苏丹公园里也能找到古苏丹王朝留下的印记。

用10分钟车程从马累来到胡鲁马累，又是一番现代景象。“胡鲁马累”的字面意思是“邻近马累之地”，经由十几年填海造地，这里的面积已经超过了马累岛。新建的便利生活设施，让餐饮购物的选择更加丰富多彩。

品尝热辣美食

桥与船提供的便利，都是为了让游客能够尽情领略马尔代夫的独特魅力。海龟、玳瑁、珊瑚、贝壳……马尔代夫及周围水域海洋资源丰富，鱼类就有700多种。马尔代夫人捕捞最多的是金枪鱼，这也是当地最重要的食材。马尔代夫风味的金枪鱼餐，既有斯里兰卡烹饪的特色，也带有印度南部的传统风味，热辣之中还有椰子的清新香气，让人食指大动。

行程的尾声，往往是选购纪念品的时候。使用天然材料制成的精巧手工艺品是很好的选择。热带海岛遍布的椰树，是打造多尼船的物料，也是制作首饰、花瓶等的原材料。用椰子叶制成的垫子更是令人赞不绝口。马尔代夫人采用一代代传承下来的编制工艺，把普普通通的椰子叶变成独具特色的“民族风”垫子。这种椰树叶垫子不但实用，更是家居装饰的吸睛点缀。

对于游客而言，马尔代夫四季温暖、日夜温差不大，全年任何时候都适宜观光。当然，最理想的“打卡”时间段还是每年10月底到圣诞节。此时，西南季风影响下的湿润季节将近尾声，东北季风来临后雨水较少，游客更能充分沐浴海岛阳光。

沙滩漫步、水中畅游，享受马尔代夫美景的同时，游客们也一定要注意参加水上活动时的人身安全，并保护好当地的海洋生态环境。带回难忘的马尔代夫旅行回忆，也留下风光明丽的白沙海滩。

（海外网 吴正丹整理）

(责编：胡永秋、杨光宇)