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爱琴海地震致土耳其和希腊至少53人死亡

2020年11月01日20:32  来源：新华网
 

　　新华社伊斯坦布尔11月1日电（记者王峰）截至11月1日，土耳其西部、希腊东部萨摩斯岛附近的爱琴海海域6.6级地震已导致两国至少53人死亡。其中，土耳其至少有51人死亡、近900人受伤。

　　土耳其副总统奥克塔伊1日在伊兹密尔省灾区举行的新闻发布会上说，截至当天清晨，地震造成的死亡人数已升至51人，此外有896人受伤，其中8人收治在重症监护室。

　　伊兹密尔省在此次地震中受灾最重。据媒体报道，该省有数十处房屋倒塌。土耳其灾害和应急管理部门当天说，目前共有5700多人在灾区开展搜救和人道主义援助等工作。土耳其卫生部长科贾表示，卫生部在震后立即向灾区调配了170辆救护车和2架救护直升机进行支援。

　　据媒体报道，地震发生33个小时后，一名70岁的老人被搜救人员从废墟下救出，送往医院。目前，搜救人员仍在伊兹密尔省倒塌的建筑废墟处努力搜寻幸存者。

　　据希腊政府最新消息，地震已造成2人死亡，10余人受伤。希腊总理米佐塔基斯10月31日下午飞往萨摩斯岛视察，对遇难者家属表示慰问，并与当地官员就灾后支援和重建工作举行会议。米佐塔基斯说，政府将全力支持萨摩斯岛灾后恢复。

　　邻近的希俄斯岛部分建筑也在地震中损毁。希腊政府10月31日宣布萨摩斯岛和希俄斯岛进入紧急状态。

　　土耳其灾害和应急管理部门说，地震发生在土耳其时间10月30日14时51分（北京时间19时51分），震级为6.6级，震源深度约为16.5公里。

　　雅典国家天文台地球动力研究所发布的数据显示，地震震中位于萨摩斯西北约16公里处，震源深度约为2公里，整个爱琴海以及希腊大陆的大部分地区都有震感。（参与记者：于帅帅、李晓鹏）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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