“中国与国际发展2020年会”关注南南合作

中国农业大学国际发展与全球农业学院举办的“中国与国际发展2020年会”29日结束，如何推动中非合作在内的南南合作是年会关注的一个重要话题。

欧亚系统科学研究会会长陈烨认为，非洲幅员3000多万平方公里，拥有13亿人口，有非常广阔的发展前景和内生市场。中国40多年改革开放的成果和发展过程对非洲发展有很大的借鉴意义，中非合作有广阔的发展空间。

中地海外农业发展有限公司总经理王淼认为，如何从双方的资源优势出发共同发展是中非农业合作的方向。非洲在热带农产品上和中国有最大的互补性，中国的市场可以给非洲农产品提供发展的空间。此外，中国和非洲在工业合作上有很强的互补性。中国作为制造业大国，中国的电子产品、家电、摩托车等需要市场空间，非洲不断增长的中产阶级人口提供了广阔的市场，中非合作是一个持续和共同发展的过程。

波士顿大学全球发展政策中心研究员，世界银行前高级经济学家王燕指出，中国运用贸易、援助和投资的混合方式与非洲国家开展合作，帮助非洲国家克服了发展瓶颈，为非洲国家提供了公共产品，解决基础设施瓶颈，对于非洲就业和经济增长至关重要。

墨西哥阿纳瓦克大学研究教授乔治·皮乐兹-皮奈达认为，南南合作与三方合作是疫情期间经济复苏的重要工具。疫情带来的结构性经济变革对全球价值链高度依赖的行业造成严重打击，如何重建全球价值链、激发中小企业能动性，引导和推动中小企业在参与全球价值链的过程中促进经济的发展是南方国家共同面临的问题，南南合作与三方合作可以为这些问题提供解决方案。

孟加拉国宏观经济学家和公共政策分析师德卜里亚·巴塔查里亚表示，疫情暴露了全球发展合作架构的不足，特别是缺乏全球领导能力。同时，合作不能局限在资金流动上，还需要促进知识和技术的合作。南南合作已经超越了资金流动范畴和国家发展水平的差异，打破了原来的发展合作的范式，为创新国际发展合作、让南方国家成为国际发展合作的掌舵者提供了机遇。

为了促进新发展格局下国际发展与南南合作跨学科、跨领域学术研讨，中国农业大学国际发展与全球农业学院2020年年会邀请中外学者围绕“重塑国际发展：南南合作与三边合作的作用”“中国国际发展合作：知识、治理和实践”等八个主题展开为期三天的对话与交流，探讨共同创新国际发展知识，探索南南合作与三方合作的新机制，厘清国际发展合作与治理的新实践。

文字：新华社记者曹凯

图片：中国农业大学提供

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