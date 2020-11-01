奥地利将再次实施全国“封锁”以遏制疫情

新华社维也纳10月31日电（记者于涛）奥地利总理库尔茨10月31日宣布，奥地利将从11月3日起再次实施全国“封锁”措施，以遏制新冠疫情蔓延。

库尔茨在当天下午举行的新闻发布会上宣布，第二次“封锁”将从11月3日零时开始，持续至11月底。在此期间，每天20时至次日6时实行宵禁，居民非必要不得离开住所；关闭影院、剧院等文化休闲娱乐设施；禁止举行除葬礼外的公共活动和聚会；关闭旅馆，餐饮业只允许提供外卖服务；专业体育赛事可在无观众情况下进行，体育场所关闭，只允许在户外进行非接触的体育活动；进一步收紧养护机构探视规定。

库尔茨表示，与第一次“封锁”不同的是，此次“封锁”期间，幼儿园、小学和初中将保持开放，但高中和大专院校转为远程教学；商店和理发店等可在严格遵守防疫规定的前提下继续开放。

库尔茨当晚向全国发表电视讲话，呼吁民众继续团结一致，严格遵守防疫规定，承担个人责任，共同应对疫情带来的巨大挑战。

为防控新冠疫情，奥地利于3月16日首次实施全国“封锁”措施，自4月14日起分阶段逐步“解封”。

据奥地利卫生部网站消息，截至10月31日，奥地利过去24小时新增新冠确诊病例5349例，累计确诊104925例；累计死亡病例1109例；现有确诊病例36590例。

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