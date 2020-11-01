人民网>>国际

奥地利将再次实施全国“封锁”以遏制疫情

2020年11月01日09:49  来源：新华社
 

　　新华社维也纳10月31日电（记者于涛）奥地利总理库尔茨10月31日宣布，奥地利将从11月3日起再次实施全国“封锁”措施，以遏制新冠疫情蔓延。

　　库尔茨在当天下午举行的新闻发布会上宣布，第二次“封锁”将从11月3日零时开始，持续至11月底。在此期间，每天20时至次日6时实行宵禁，居民非必要不得离开住所；关闭影院、剧院等文化休闲娱乐设施；禁止举行除葬礼外的公共活动和聚会；关闭旅馆，餐饮业只允许提供外卖服务；专业体育赛事可在无观众情况下进行，体育场所关闭，只允许在户外进行非接触的体育活动；进一步收紧养护机构探视规定。

　　库尔茨表示，与第一次“封锁”不同的是，此次“封锁”期间，幼儿园、小学和初中将保持开放，但高中和大专院校转为远程教学；商店和理发店等可在严格遵守防疫规定的前提下继续开放。

　　库尔茨当晚向全国发表电视讲话，呼吁民众继续团结一致，严格遵守防疫规定，承担个人责任，共同应对疫情带来的巨大挑战。

　　为防控新冠疫情，奥地利于3月16日首次实施全国“封锁”措施，自4月14日起分阶段逐步“解封”。

　　据奥地利卫生部网站消息，截至10月31日，奥地利过去24小时新增新冠确诊病例5349例，累计确诊104925例；累计死亡病例1109例；现有确诊病例36590例。

(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved