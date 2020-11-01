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第三届中英高层次人才交流大会在线上举行

2020年11月01日08:46  来源：人民网-国际频道
 

人民网伦敦10月31日电（记者 强薇）10月31日，第三届中英高层次人才交流大会在线上举行，来自国内外的40余家高层次、重量级企业与机构共提供就业岗位2000余个，助力中英人文交流，促进高层次才智的国际流通与成果转化。

中国驻英国大使刘晓明向大会发贺词称，面对新冠肺炎疫情和“后疫情时代”经济社会复苏发展的严峻挑战，中英两国都需要各种人才，特别是广大学子以热情、才智、创新和勇气携手应对，在危机中育新机，于变局中开新局。

英国驻上海总领事馆文化教育领事、英国文化教育协会华东区主任季佳表示，此次大会促进了中英两国人才的交流，为中国留学生前往英国及其他地区求学搭建了桥梁。

中国驻英国大使馆教育处参赞夏建辉在致辞中说，中国在英的20余万留学生是推动两国优势互补、实现共同发展的重要力量，希望交流大会这张“中英人文交流的新名片”，助力广大英才报效祖国，实现自己的人生梦想。

英国48家集团俱乐部主席、中国改革友谊奖章获得者斯蒂芬·佩里表示，人才交流合作是一个国家发展能力的体现，受过良好教育的优秀人才将更好地推动中国的高速发展，帮助中国在下一个五年达到世界先进创新水平。

本届大会以“云聚英才、智领未来”为主题，由中国驻英使馆教育处指导、英中人才发展协会主办、全英学生学者联谊会特邀协办。中英高层次人才交流大会已在英国举办两届，在参展规模、参会人数、岗位数量、对接效果和媒体评价等方面均取得良好成效，创下了较高的知名度和美誉度，成为有效促进中英高层次人才流动的国际化平台。因疫情影响，本届大会首次改为线上举办，并在国内举行线下活动。

据主办方介绍，40多家参展机构提供的岗位涉及金融、高科技、快消、教育、生物医药、健康等领域，工作地点既有北京、南京、上海等国内城市，也有伦敦、剑桥等英国城市及欧洲大陆城市，为高层次人才提供了丰富的选择。

清华大学社会科学学院院长、清华大学心理系主任彭凯平和英国剑桥大学社会人类学教授、剑桥大学“康河计划”项目主席艾伦·麦克法兰还在大会上分别作了题为《如何拥有积极乐观的人生？》和《疫情之下的思考：灾难与机遇》的主旨演讲。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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