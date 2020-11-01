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一对俄罗斯伉俪的中国情缘（海客谈神州）

屈  佩

2020年11月01日05:03  来源：人民网－人民日报
 

　　谢苗诺夫夫妇。
　　谢苗诺夫供图

　　谢苗诺娃翻译的《中国童话》。
　　谢苗诺夫供图

　　谢苗诺夫参与编撰的《汉俄图解词典》。
　　谢苗诺夫供图

　　谢苗诺夫夫妇所著教学工具书《俄汉双语摘要和注释》。
　　谢苗诺夫供图

　　对于研究中俄关系的人而言，亚历山大·谢苗诺夫和塔季亚娜·谢苗诺娃这对俄罗斯汉学家夫妇的名字一定不陌生。他们在俄罗斯外交学院授课，培养了一届又一届熟练运用汉语、熟悉中国文化的外交人才，并参与翻译出版了一系列教材和书籍。

　　“研究中国是注定的缘分”

　　谢苗诺娃出生在一个汉学之家，她的父亲苏海秋是一位俄罗斯汉学家、历史学博士，从上世纪40年代开始学习中文、研究中国文化。谢苗诺娃说，她对中国的感情与生俱来，“小时候，我家就像一座有关中国主题的图书馆，家里来来往往的都是汉学家和中国文化研究者。”在这样的环境下长大，谢苗诺娃对中国文化的兴趣愈发浓厚。

　　长大后，跟随父亲的脚步，谢苗诺娃开始研究中国、传播中国文化，并结识了同样从事中国文化研究的丈夫亚历山大·谢苗诺夫。现在，谢苗诺娃在俄罗斯外交学院任教，并担任俄罗斯外交部外语进修班口译系主任；谢苗诺夫也在外交学院东方语言系任教，主要研究中国历史、政治。

　　对他们而言，感知中国、研究中国、介绍中国，是他们生活的重心，更是共同的初心。他们说：“中国有无穷无尽的宝藏，是我们风雨无阻、笔耕不辍的动力。”去年以来，他们着手翻译《学习关键词》《中国共产党怎样治理腐败问题》等书。

　　2018年，谢苗诺夫夫妇参与翻译出版俄文版的《习近平讲故事》。谈起翻译的缘由，谢苗诺娃说，2017年的一天，她在莫斯科的中国尚斯博库书店里偶然看到这本书的中文版。作为汉语教师，她一下子被吸引了。谢苗诺娃觉得，书中语言生动，用典精准，解读详细。在讲述治国理政理念的同时，也让读者深入了解中国历史与传统文化，对学生而言是一本很好的教材，于普通读者也是了解中国的极佳读物。谢苗诺娃当即买下了这本书。

　　后来，机缘巧合，谢苗诺夫夫妇受到尚斯国际出版社邀请，将《习近平讲故事》翻译成俄语。为了能够尽快呈现这部作品，夫妻俩一个从前往后翻译，一个从后往前翻译。书中的故事涉及范围很广，不仅有文学巨匠、历史名人的故事，还有古诗词、文学、电影等内容。在翻译过程中，对所引用诗词、典故等的注解与释义成为夫妇俩遇到的难点。谢苗诺夫夫妇在现有中国古典著作俄文译本的基础上，深入钻研、加强理解，力求准确表达，最终顺利完成翻译工作。

　　书中讲述的岳飞故事令谢苗诺娃感到惊喜，她的博士毕业论文研究的正是中国文学作品中的“岳飞情节”。“‘精忠报国’是岳飞一生追求的目标。岳飞也一直是我最感兴趣的历史人物，因为他象征着一个人对国家的无私奉献。”她感慨道：“与这本书相遇，研究中国是注定的缘分。”

　　“中国在短时间内走过了一长段路”

　　2019年末，谢苗诺夫夫妇受邀赴中国交流考察，这是阔别十几年之后，他们再次来到中国。代表团一行访问了北京、杭州、厦门、福州、上海等城市，还去了陕西省梁家河。谢苗诺夫笔下翻译过的故事、课堂上讲解过的情节，都在眼前呈现出来。

　　在梁家河，谢苗诺娃亲眼看到了以前的窑洞，了解到了当时中国农村的生活条件：物资不足、电力短缺、蚊虫肆虐……她被中国人民吃苦耐劳、求知若渴的精神深深震撼，也更能深刻理解“不忘初心”的意义。

　　在北京，夫妇俩参观了新建的大兴机场。有一个细节给谢苗诺娃留下了很深的印象：大兴机场设置了一个人性化的亲友送别层，在亲友出海关之后，人们依然可以在这里目送他们的身影离去。听到中国伙伴介绍大兴机场配套设施三大项目团队的平均年龄不到35岁，谢苗诺夫夫妇非常吃惊，不禁感慨：“中国年轻一代的受教育程度越来越高，他们都特别能成事。”

　　谢苗诺夫还讲到一个有趣的故事。他们在杭州的一家酒店电梯里第一次碰到机器人服务员，当时机器人正在配送物品。出于好奇，他便拉着妻子追随其后。当机器人把物品送到客人门口、按响门铃后，客人打开门发现面前站着两个外国人时，不禁一脸茫然。他们赶忙向客人表示歉意。

　　中国之行的所见所闻让谢苗诺夫由衷感慨：“中国在短时间内走过了一长段路，在中国可以感受到智慧城市的建设步伐很快、人脸识别技术的普及和机器人技术的成熟应用，这体现了中国数字经济的快速发展。”

　　“我们看到了中国的过去和现在，也展望了新时代的未来”

　　谢苗诺夫说，中国文化研究者需要时时更新对中国的了解和认知。此次中国之旅，他们提了满满一箱书回来，其中有陕北民歌选集，有城市介绍资料，还有《论语》等经典书籍。对于他们而言，每次中国之行，目光所及皆是值得研究的课题。回到俄罗斯之后，这些都会成为课堂上的生动内容。

　　在厦门，他们目睹了公园里举行的集体婚礼，了解到中国年轻人开始用经济实惠的方式完成婚姻大事。在福州三坊七巷，他们看到有人在街上穿着汉服，发现当今的中国城市越来越包容各种不同的生活方式。谢苗诺夫说：“无论从语言学的角度还是从国情学的角度看，这些素材都十分珍贵。”回国后，他们将此行的经历一一介绍给学生，引发学生们对中国浓厚的兴趣。夫妇俩还将此行的感受浓缩成文，发表在学院的期刊《东方年鉴》上。

　　谢苗诺娃写下《直观感受〈习近平讲故事〉》一文，分享给学生和读者。“在短短8天的时间里，我们长途跋涉，游览了许多地方，这一切都要归功于中国发达的交通网络，归功于先进的高速公路和遍布全国的高铁线路。我们看到了中国的过去和现在，也展望了新时代的未来。”

　　“以前中国人见面互相打招呼经常问候‘你吃了吗’，现在‘你幸福吗’已经成为社会上广泛讨论的话题。中国经济发展带来社会生活的变化，从解决温饱问题到向更高生活水平的转变。”在《当代中国关于幸福问题的讨论》一文中，谢苗诺夫分析，推进现代化经济体系建设，是增强人们幸福感和获得感的重要途径。

　　谢苗诺娃感慨道：“中国远比看起来更加深刻，因为中国拥有5000多年深厚的历史文化底蕴。”她想告诉学生们，在任何年纪都要坚持学习汉语，中国这个课题是取之不尽的大海，只有孜孜不倦的研习，才能够真正读懂中国。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月01日 07 版）
(责编：岳弘彬)
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