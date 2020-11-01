大搞文化霸权，威胁全球文化安全（钟声）

必须警惕的是，美方唯我独尊，蛮横推行文化干涉的霸权主义，已经对全球文化安全构成威胁

美方近日又宣布将6家中国媒体列管为“外国使团”，这是美方对中国驻美媒体和记者的最新政治打压和污名化，也是美方基于冷战思维和意识形态偏见严重干扰中美正常人文交流、推行文化霸权的又一例证。美方一方面把文化输出作为国家战略，一方面在文化和意识形态领域打压异己，甚至妄图对他国进行价值观改造，暴露出大搞文化霸权、严重威胁全球文化安全的真面目。

文明应该是多彩的、平等的、包容的，文明因交流互鉴而丰富。人类漫长的历史长河早已证明，文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。加强人文交往是各国人民的共同愿望，符合各国共同利益。但是，美国一些政客现在却匪夷所思地把正常的文化交流当成“眼中钉”。他们是骨子里浸透文化霸权思维的“妄想狂”，去年竟然公开狂言要搞“美中文明较量”，要制定基于“文明冲突”的对华关系框架。这种叫嚣遭到国际舆论广泛批评和国际社会一致谴责。今年以来，美方变本加厉，一再升级对中国媒体的政治打压，粗暴干扰、阻挠包括孔子学院在内的中美合作项目正常运作，监控、骚扰甚至任意扣押在美中国学生、学者，频频发起无理滥诉……这些严重干扰破坏中美正常交流与合作的行径完全就是明火执仗地对抗主流民意，说明美国一些政客已经站到了中美两国人民的对立面。

疯狂遏制、强行渗透，这是美方惯用的组合拳，目的是用西方文化和价值观来塑造和主导国际秩序。美国一些政客顽固抱持“美国例外论”，认为美国必须在全世界推行美国的价值观和民主制度，只有这样才能维护美国国家安全。美国政治学家汉斯·摩根索一针见血地指出了意识形态和美国外交战略的关系：国家追求权力的动机披着意识形态的外衣，意识形态是其外交政策的推动力并为外交政策提供“辩护和合理的说明”。

在文化霸权主义的驱动下，美方在世界范围内大肆推销自己的意识形态，渲染意识形态对立。“9·11”事件后，美方推行所谓“大中东民主改造计划”，把伊拉克当作“民主试验田”，给伊拉克人民带去无休无止的教派冲突、民族矛盾、恐怖暴力。美方出兵阿富汗、武装干涉利比亚和叙利亚，口口声声帮助其建立所谓“民主国家”，结果是打开了一个又一个“潘多拉魔盒”，引发接连不断的灾难。美国输出的所谓“民主”“自由”，成了“无序”“血腥”的代名词。近来，美国国务卿蓬佩奥等政客竟大言不惭地把自己包装成“民主”“自由”的代言人，但世人看得清楚，他们到处挑动意识形态对立，推行文化霸权，是为其身后的利益集团服务。

必须警惕的是，美方唯我独尊，蛮横推行文化干涉的霸权主义，已经对全球文化安全构成威胁。美方很早就把教育文化交流作为“对外政策的第四维”，精心挑选其“文化代言人”，培植民间组织和基金会，企图把“崇美”“媚美”“跪美”的种子撒向世界各地，这早已不是什么秘密。美方还长期利用其互联网传播优势，控制全球信息流通，把互联网作为推行文化霸权的渠道，这也不是什么秘密。现在，美国一些政客意识到其所谓“改变中国”的险恶图谋不可能得逞，于是恼羞成怒地跑到世界各地污蔑攻击中国，挑起意识形态对抗，为把其他国家绑上“反华战车”施尽胁迫手段，这更是世人皆知的事实。美国一些政客不要轻易忘记，美国前国务卿亨利·基辛格当年曾充分肯定“遏制思想将导致外交政策之挫折”的预言，还深刻分析了冷战时期40多年遏制战略所付出的代价——“受害的是美国人的良知”“美国人自我折磨考验，经过一个世代的斗争，遍体鳞伤”。

“万物并育而不相害，道并行而不相悖。”文明多样性本就是人类社会的客观现实，人类理当在交流互鉴中共同点燃智慧之灯。心胸有多宽，合作舞台就有多广；那些大搞文化霸权者终将沦为孤家寡人。

《 人民日报 》（ 2020年11月01日 03 版）

(责编：岳弘彬)