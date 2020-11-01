中国“蓝盔”贝鲁特援建获赞

中国第十九批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队官兵日前圆满完成贝鲁特港大爆炸后重建援助任务，正式返回南黎维和任务区。根据联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部命令，中国与法国、西班牙、柬埔寨等多国维和部队一起，执行这一重建援助任务。

本次援助任务从9月30日开始。41名中国维和官兵在其中发挥了积极作用。中国第十九批赴黎维和部队副指挥长熊朝春介绍说，此次维和任务面临的风险较高，市区街道部分大楼楼顶受损严重，港口现场还存有不明危化品等。中国维和官兵每周工作6天，每天作业近10个小时，以专业和高效的工作赢得各方认可。“面对危险和恶劣环境，你们毫不畏惧地坚持作业。中国维和官兵，真棒！”看到维和官兵臂章上的五星红旗，当地居民如是说。

爆炸的冲击波导致贝鲁特市区古拉玛街道上一栋超过百年的建筑倒塌，废墟掩埋了多处文物古迹和多件贵重物品，道路也被阻断。街道现场空间狭小，机械难以施展，为防止文物受到二次破坏，大部分搜寻清理工作需要徒手完成。分析现场后，中方提出机械与人工相结合的作业方案。经过多方合作，从进入作业区到任务结束，仅用了4天时间。道路抢通那一刻，当地居民自发站在道路两侧热烈鼓掌。该街道一家店铺的店主哈劳特说：“感谢中国维和官兵为贝鲁特重建作出的努力，在他们的帮助下我们的正常生活和经营得以恢复。”

“执行任务期间，中国维和官兵展现了良好风貌和合作精神，工作成果值得赞赏。”本次援助任务指挥官、联黎部队西区司令部保障分队指挥长安德里亚·库贝杜表示，中国维和官兵高标准、高效率完成任务，专业水平有目共睹，“感谢你们的奉献精神”。

（本报开罗10月31日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月01日 03 版）

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